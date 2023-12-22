Черная клякса на баннере с героем СВО Михаилом Харазовым стала уголовным делом

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по статье о вандализме после того, как неизвестные раскрасили баннер с героем специальной военной операции. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 декабря.



Представитель Russ Outdoor обратилась в правоохранительные органы еще в начале недели. Она рассказала, что в понедельник около четырёх утра у дома 23, корп. 2, по Комендантскому проспекту неизвестные повредили рекламный щит. Вандалы закрасили черной краской часть лица героя СВО Михаила Харазова.



Михаил Харазов — боец из Кисловодска, награжден двумя орденами Мужества и медалью «За отвагу», является начальником штаба мотострелкового батальона. В российских городах размещено более сотни баннеров с его лицом.

