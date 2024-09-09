В Петербурге начинают финансирование нового участка метро за 100 млрд. Он дотянется до Кирочной

Новый участок Красносельско-Калининской линии метро от Обводного канала до Кирочной улицы должны начать проектировать в 2025 году. Общая стоимость строительства превышает 100 млрд.



По данным «Фонтанки», участок Красносельско-Калининской линии от «Каретной» до «Суворовской-1» внесен в базовый проект адресной инвестиционной программы города на 2025–2027 годы. Проектирование и строительство будет стоить 101 млрд рублей, первые 207 млн вписаны на 2025 год, в 2026-м и 2027-м выделят соответственно 3,3 млрд и 18 млрд. В проекте указано, что работы запланированы на 2025–2028 годы.



Напомним, первый участок Красносельско-Калининской (коричневой) линии «Казаковская» — Путиловская» должен быть сдан в 2025 году. Сейчас идет подготовка к проходке следующего — от «Путиловской» до «Каретной» (она же «Обводный канал — 2»). далее она должна пойти к станции «Полюстровский проспект — 1» через «Суворовскую-1», которая, предположительно, расположится на углу Кирочной и Новгородской. Подробнее о том, в какой стадии находятся разные участки коричневой линии, читайте здесь.



Кроме того, в программе города на 2025 год — начало полноценного строительства зеленой линии к «Каменке», проектирование линии до «Кудрово» и Красносельско-Калининской линии до «Сосновой Поляны». Помимо новых объектов предполагается провести работы по реконструкции уже имеющих объектов метрополитена — речь об объектах гражданской обороны. Подробнее о том, что собираются строить в Петербурге в 2025–2027 годах, читайте на «Фонтанке».



Ранее Смольный представил свои планы по развитию рельсового транспорта, включая метро. Наглядную схему можно увидеть здесь.