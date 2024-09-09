«Прогнозов не даём. Пожелайте ей удачи». Сезон спасения нерп получил внезапное продолжение

Сезон спасения нерп в Петербурге, казалось, уже закрыт, но в Центре помощи морским млекопитающим внезапно появился новый пациент. Об этом сотрудники центра рассказывают 9 сентября в своих соцсетях .

Ладожскую нерпу привезли в центр в воскресенье, 8 сентября. Сначала она казалась детёнышем, но потом выяснилось, что это взрослая самка в возрасте 4–5 лет. Она в очень тяжёлом состоянии. Размером она с Крошика, но настолько худая, что видны тазовые кости и позвоночник. Когда её привезли, она была в коме, и находится в ней до сих пор. При этом у неё высокая температура.

«Предполагаем, что у неё энтерит и сепсис. Прогнозов никаких не даём. Пожелайте ей удачи», — пишут биологи.

Обычно новые пациенты прибывают в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих весной. Это детёныши, отбившиеся от матерей, которые не могут выжить сами. Летом, после лечения и восстановления, их выпускают. В общей сложности сотрудники центра за несколько лет спасли более 180 животных. Недавно организация отметила 10-летний юбилей.

