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Общество Происшествия «Прогнозов не даём. Пожелайте ей удачи». Сезон спасения нерп получил внезапное продолжение

«Прогнозов не даём. Пожелайте ей удачи». Сезон спасения нерп получил внезапное продолжение

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2 комментария

Сезон спасения нерп в Петербурге, казалось, уже закрыт, но в Центре помощи морским млекопитающим внезапно появился новый пациент. Об этом сотрудники центра рассказывают 9 сентября в своих соцсетях.

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Ладожскую нерпу привезли в центр в воскресенье, 8 сентября. Сначала она казалась детёнышем, но потом выяснилось, что это взрослая самка в возрасте 4–5 лет. Она в очень тяжёлом состоянии. Размером она с Крошика, но настолько худая, что видны тазовые кости и позвоночник. Когда её привезли, она была в коме, и находится в ней до сих пор. При этом у неё высокая температура.

«Предполагаем, что у неё энтерит и сепсис. Прогнозов никаких не даём. Пожелайте ей удачи», — пишут биологи.

И добавляют: «Благодарим замечательных людей, которые смогли нам привезти это животное через воскресные пробки».

Обычно новые пациенты прибывают в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих весной. Это детёныши, отбившиеся от матерей, которые не могут выжить сами. Летом, после лечения и восстановления, их выпускают. В общей сложности сотрудники центра за несколько лет спасли более 180 животных. Недавно организация отметила 10-летний юбилей.

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Комментарии
2
triton1977
9 сентября 2024, 14:32
Жаль. При том же сепсисе понятно какие "прогнозы"...
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