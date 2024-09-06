У Центра помощи тюленям и нерпам — особенный праздник

Петербургскому Центру оказания помощи редким видам морских млекопитающих, расположенному в Репино, исполнилось 10 лет. Об этом сообщает 6 сентября городской комитет по природопользованию в своём телеграм-канале.



За это время сотрудники центра спасли более 180 животных, скормили им более 60 тонн рыбы, преодолели в общей сложности 40 тысяч километров, чтобы оказать скорую помощь ластоногим, провели более 100 лекций. Им удалось организовать систематический авиаучет численности млекопитающих, исследовать различные способы сохранения животных в естественной среде обитания, провести масштабную просветительскую работу.

