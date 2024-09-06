    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, ю-з

    773мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.7eur99.19

    У Центра помощи тюленям и нерпам — особенный праздник

    929
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Петербургскому Центру оказания помощи редким видам морских млекопитающих, расположенному в Репино, исполнилось 10 лет. Об этом сообщает 6 сентября городской комитет по природопользованию в своём телеграм-канале.

    За это время сотрудники центра спасли более 180 животных, скормили им более 60 тонн рыбы, преодолели в общей сложности 40 тысяч километров, чтобы оказать скорую помощь ластоногим, провели более 100 лекций. Им удалось организовать систематический авиаучет численности млекопитающих, исследовать различные способы сохранения животных в естественной среде обитания, провести масштабную просветительскую работу.

    ПоделитьсяПоделиться

    Вячеслав Алексеев и Елена Андреевская, создатели Фонда друзей балтийской нерпы, с 2009 года занимаются сохранением нерп и тюленей.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Благодаря сотрудничеству с петербургским Водоканалом и созданию центра у фонда появилась возможность заниматься этим в масштабах, необходимых для реального изменения ситуации», — отмечают в комитете.

    На день рождения центра сотрудники испекли тортик с портретом питомца.

    Фото: ПриродоВеды
    Фото: ПриродоВеды
    Фото: ПриродоВеды

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТюлениНерпыФонд друзей балтийской нерпы
    ЛАЙК9
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close