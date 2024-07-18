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    Три ластоногих из Фонда друзей балтийской нерпы вернулись в Ладогу

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    Нерпы из Центра оказания помощи редким видам морских млекопитающих вернулись в Ладожское озеро. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает в своем telegram-канале Водоканал Петербурга.

    Два самца и самка ладожской нерпы завершили курс реабилитации в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих, расположенном на территории Водоканала. «Упитанные, здоровые и активные» выпускники вернулись в Ладогу, чтобы начать новый этап в своей жизни.

    Официальный канал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

    Двух нерп нашли ещё в мае этого года в поселках Осиновец и Запорожское. В то же время обнаружили другого ластоногого — в реке Паша, которая относится к бассейну Ладожского озера.

    Сотрудники центра тщательно подбирали подходящее место для своих выпускников. Выбор остановился на локации, рядом с которой в настоящее время происходит нерест ряпушки. Это позволит животным пройти адаптацию более успешно. При этом к самой Ладоге не придется долго привыкать, так как на момент спасения ластоногие уже были подростками.

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    «Все бывшие пациенты центра уже прошли период самостоятельной жизни и хорошо знакомы с окружающей средой. Они поступили в центр не бельками, как те животные, которые попадают на реабилитацию в марте, а «подростками». Однако без помощи человека им было бы не справиться — ластоногие страдали от вшей, сердечных паразитов, а также имели серьезные проблемы с кишечником», — отмечают в Водоканале.

    В telegram-канале подчеркивается, что основатели Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская приложили все усилия, чтобы вылечить нерп и стабилизировать их состояние.

    Ранее выпуск трёх ладожских нерпят закончился неожиданно. Двое с радостью вернулись в естественную среду обитания, а третий сначала уплыл вместе со всеми, но через 10 минут вернулся на место выпуска и дал посадить себя в переноску.

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