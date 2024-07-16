«Третьего бездельника нам не нужно». Выпуск нерпят в Ладогу закончился сюрпризом

Выпуск трёх ладожских нерпят закончился неожиданно. Двое с радостью вернулись в естественную среду обитания, а третий сначала уплыл вместе со всеми очень далеко от берега, так что даже исчез из виду, но через 10 минут стремительно и точно вернулся на место выпуска и дал посадить себя в переноску. Об этом 16 июля рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.



«Мы были очень удивлены, ибо ничего не предвещало такого развития событий. Пока мы затрудняемся с ответом на вопрос, почему животное решило вернуться к людям, так как перед выпуском оно не испытывало привязанности к человеку и было здоровым», — рассказывают в фонде.



Сейчас нерпенка поместили на дополнительные обследования отдельно от остальных пациентов Центра помощи морским млекопитающим. Биологи проверят, нет ли у него каких-то не замеченных ранее проблем со здоровьем, а затем снова выпустят в Ладожское озеро.

