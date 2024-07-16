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    «Третьего бездельника нам не нужно». Выпуск нерпят в Ладогу закончился сюрпризом

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    3 комментария

    Выпуск трёх ладожских нерпят закончился неожиданно. Двое с радостью вернулись в естественную среду обитания, а третий сначала уплыл вместе со всеми очень далеко от берега, так что даже исчез из виду, но через 10 минут стремительно и точно вернулся на место выпуска и дал посадить себя в переноску. Об этом 16 июля рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

    Автор: Спасение тюленей 699–23–99

    Автор: Спасение тюленей 699–23–99

    «Мы были очень удивлены, ибо ничего не предвещало такого развития событий. Пока мы затрудняемся с ответом на вопрос, почему животное решило вернуться к людям, так как перед выпуском оно не испытывало привязанности к человеку и было здоровым», — рассказывают в фонде.

    Сейчас нерпенка поместили на дополнительные обследования отдельно от остальных пациентов Центра помощи морским млекопитающим. Биологи проверят, нет ли у него каких-то не замеченных ранее проблем со здоровьем, а затем снова выпустят в Ладожское озеро.

    «Из наших почти 200 выпущенных тюленей только двое решили остаться с людьми, и третьего бездельника нам не нужно. Тем более, по полу он самец», — отмечают сотрудники фонда, имея в виду Крошика и Шлиссика.

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    Комментарии 3

    11111111111111816 Июл 2024 в 13:05
    Не пускайте меня в море, не целуйте мня в засос!
    У меня гипертония и хронический понос!
    +3−0
    Панкихой16 Июл 2024 в 12:27
    Таити, Таити! Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят...
    +7−0
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