Корвалол оставил петербурженку без водительских прав и с отработкой

Лекарство, принятое перед тем, как сесть за руль, сыграло злую шутку с жительницей Петербурга. Ситуация обернулась уголовным делом и приговором, сообщает 9 сентября пресс-служба городской прокуратуры .

Днем 13 августа 2023 года подсудимая ехала по бульвару Новаторов за рулем автомобиля Subaru Forester, когда ее остановили сотрудники ДПС. В организме женщины нашли следы фенобарбитала. Она пояснила, что перед поездкой приняла таблетки корвалола. Фенобарбитал входит в состав этого лекарства.

Ситуацию усугубило предыдущее нарушение. Дело в отношении женщины возбудили по части 1 статьи 264.1 УК РФ (вождение в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Суд признал ее виновной и приговорил к 200 часам обязательных работ и лишению прав на 2 года 11 месяцев.

Суд также установил, что в ноябре 2023 года подсудимая продала автомобиль за 540 тысяч рублей. Вырученные деньги были конфискованы.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о подводных камнях приема некоторых лекарств для водителей. В том числе речь шла и о корвалоле. А в случае, если препарат принимается в форме капель, водителей будет подстерегать еще одна опасность — спирт. Это же относится, например, к валокордину.