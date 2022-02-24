Как не лишиться водительских прав из-за приема лекарств

Все автолюбители знают — в состоянии алкогольного или наркотического опьянения садиться за руль запрещено. Это и понятно, ведь нарушается адекватность восприятия окружающего, скорость реакции, полноценная работа мозга. Но в отношении других препаратов, которые могут быть прописаны врачом или водители назначают их себе самостоятельно, такой настороженности нет.
За вождение в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения лишают прав в пределах полутора-трех лет. Плюс нужно заплатить штраф в
Самые опасные
Управлению автомобилем или продуктивной работе могут помешать препараты, оказывающие седативный эффект на центральную нервную систему. Такие лекарства, с одной стороны, успокаивают человека и снимают напряжение, но с другой — снижают концентрацию внимания. Сюда относятся:
транквилизаторы,
снотворное,
определенные группы антидепрессантов,
нейролептики, применяющиеся для лечения психических нарушений.
Осторожность стоит проявлять и при приеме ноотропных препаратов. Несмотря на то, что они стимулируют нашу умственную деятельность и повышают способность к восприятию информации, седативный эффект у них тоже есть.
Аллергик — будь осторожен
Сюда же добавим препараты из группы антигистаминных средств — препаратов от аллергии, которые относятся к первому поколению. Они отлично устраняют признаки основного заболевания, но обладают выраженным седативным эффектом. Некоторые препараты могут привести к аварии, поскольку провоцируют сонливость и рассеянность.
Врачи рекомендуют к приему препараты, которые лишены этого побочного эффекта, поскольку водить с признаками аллергии тоже нельзя!
Обезболивающие и противодиарейные — не всё так просто
Лекарства, которые помогают при головной, суставной, зубной или менструальной боли, не так безобидны для автолюбителей, как кажется на первый взгляд. Конечно, садиться за руль, если у тебя что-то болит, опасно. Но и принять первую попавшуюся таблетку от боли — нельзя. Некоторые препараты, особенно комбинированные, водителям принимать нельзя. Так, им стоит избегать некоторых анальгетиков, средств с содержанием кеторолака. Они приводят к нарушению скорости реакции.
Препараты против диареи и тошноты, рвоты обладают центральным действием и тормозят определенные отделы головного мозга, снижают скорость реакции. Поэтому при расстройствах пищеварения стоит отказаться от собственной машины или избегать препаратов, у которых в побочных эффектах названо снижение скорости реакции.
Простыл — лечись дома
Опасны и препараты против простуды, которые содержат в своем составе такие средства, как кодеин и фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин. Все они обладают седативным легким снотворным эффектом и рассеивают внимание, что опасно при вождении.
Эти компоненты часто содержатся в комбинированных порошках, которые пьют при простуде — от кашля, насморка, температуры и головной боли.
Помни про спирт!
Автомобилистов при приеме лекарств подстерегает и другая опасность — содержание спирта в некоторых препаратах. Например, его используют при производстве таких популярных средств, как корвалол и валокордин. На спирту выдерживают и разнообразные настойки: например, пиона, валерианы или пустырника.
После приема этих лекарств алкотестер легко может обнаружить алкоголь в крови (и показать до 0,1 промилле). Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит внимательно читать аннотации к препаратам, где прописаны и состав, и все ограничения по их приему.