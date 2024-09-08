СМИ: советник премьера Индии приедет в РФ обсудить с Путиным мир на Украине. Его называют «индийский Джеймс Бонд»

Советник премьер-министра Индии Нарендры Моди по национальной безопасности Аджит Довал посетит Россию на следующей неделе и встретится с президентом Владимиром Путиным. Об этом 8 сентября сообщили India Today и PTC News .

Аджит Довал сыграл активную роль в сдерживании терроризма и повстанцев в различных штатах Индии, таких как Пенджаб и Мизорам. Он — автор концепции безопасности, которую называют «доктрина Довала» (сам Довал предпочитает говорить об «активной обороне»).

Действующий советник по нацбезопасности ранее занимался контрразведкой в Кашмире, участвовал в операциях против боевиков, переманивал на сторону правительства бывших лидеров сепаратистов, был участником тайных операций и нелегалом, сделавшись легендой индийской разведки. В стране его называют «индийский Джеймс Бонд».

По информации индийских СМИ, Довал обсудит в ходе визита мирные инициативы по Украине и возможность прекращения боевых действий. Его визит запланирован с 10 по 11 сентября. Сообщается, что решение о визите советника было принято по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Нарендры Моди 27 августа.