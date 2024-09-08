Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Новогродовки в ДНР

Город Новогродовка в Донецкой народной республике (ДНР) взят под контроль группировкой войск «Центр». Об этом 8 сентября заявляет Министерство обороны РФ.

Новогродовка расположена в Покровском районе к северо-западу от Донецка. До 2020 года была городом областного подчинения с населением 14 300 человек.