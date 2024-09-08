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Общество Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Новогродовки в ДНР

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Новогродовки в ДНР

1 390
15 комментариев

Город Новогродовка в Донецкой народной республике (ДНР) взят под контроль группировкой войск «Центр». Об этом 8 сентября заявляет Министерство обороны РФ.

Новогродовка расположена в Покровском районе к северо-западу от Донецка. До 2020 года была городом областного подчинения с населением 14 300 человек.

В сводке Министерства также утверждается, что западная группировка войск улучшила тактическое положение, а южная продолжает «продвижение в глубину обороны» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне ведомство сообщало, что под контроль российских войск был взят населенный пункт Калиново в ДНР.

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Новогродовка ВСУ Группировка войск Центр Минобороны ДНР
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Комментарии
15
забыл все
8 сентября 2024, 12:09
а что там в Курской области?
VKuser174198221
8 сентября 2024, 12:27
А зачем она нам? Как от этого взятия улучшится моя. Жизнь?
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