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Общество «Сочетание полуправды и откровенной выдумки»: ведущий Первого канала Дмитрий Саймс прокомментировал обвинения Минюста США

«Сочетание полуправды и откровенной выдумки»: ведущий Первого канала Дмитрий Саймс прокомментировал обвинения Минюста США

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6 комментариев

Ведущий политического ток-шоу «Большая игра» на Первом канале и модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Владимира Путина Дмитрий Саймс назвал выдвинутые против него и его супруги властями США обвинения «беспределом». Об этом политолог заявил в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Сочетание полуправды и откровенной выдумки», — сказал он, комментируя предъявленные ему и жене Анастасии Министерством юстиции США обвинения в нарушении санкций и отмывании денег.

По его мнению, «не было не только ничего нелегального, но и ничего неэтичного» в том, что он, получая свою зарплату от Первого канала на счет в российском банке, частично переводил ее в американский банк, поскольку он делал это, чтобы «оплачивать американские налоги». И если Минюст обвиняет его в использовании «неких скрытых схем», то напрямую переводить деньги было невозможно из-за наложенных на российские банки санкций — поэтому «приходилось переводить суммы через третий банк».

Саймс также не согласился с заявлением о том, что его работа с Первым каналом сама по себе была нарушением санкционного режима: санкции, по словам юристов, которых цитирует политолог, распространяются лишь на финансовую поддержку российского телеканала, а не на журналистов. В представлении Саймса его сотрудничество с Первым каналом подпадает под первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова и печати.

Помимо этого он категорически опроверг какую-либо причастность к вмешательству в грядущие выборы президента США.

Подробнее обо всех обвинениях, предъявленных Саймсу и его супруге, читайте в материале «Фонтанки».

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Дмитрий саймс Нарушение санкций Минюст сша Обвинения
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Комментарии
6
Хонория Глосоп
6 сентября 2024, 20:23
В Комерсанте писали, что его зарплата около миллиона долларов. Представьте, сколько они там зарабатывают! Недаром они говорят то, что от них хотят...
Заливщик голосовых планок
6 сентября 2024, 20:24
"Сочетание полуправды и откровенной выдумки», сказал он" - так, этта, надо явиться по повестке лично и уточнить информацию.
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