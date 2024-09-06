«Сочетание полуправды и откровенной выдумки»: ведущий Первого канала Дмитрий Саймс прокомментировал обвинения Минюста США

Ведущий политического ток-шоу «Большая игра» на Первом канале и модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Владимира Путина Дмитрий Саймс назвал выдвинутые против него и его супруги властями США обвинения «беспределом». Об этом политолог заявил в интервью изданию «Коммерсантъ».
«Сочетание полуправды и откровенной выдумки», — сказал он, комментируя предъявленные ему и жене Анастасии Министерством юстиции США обвинения в нарушении санкций и отмывании денег.
По его мнению, «не было не только ничего нелегального, но и ничего неэтичного» в том, что он, получая свою зарплату от Первого канала на счет в российском банке, частично переводил ее в американский банк, поскольку он делал это, чтобы «оплачивать американские налоги». И если Минюст обвиняет его в использовании «неких скрытых схем», то напрямую переводить деньги было невозможно из-за наложенных на российские банки санкций — поэтому «приходилось переводить суммы через третий банк».
Саймс также не согласился с заявлением о том, что его работа с Первым каналом сама по себе была нарушением санкционного режима: санкции, по словам юристов, которых цитирует политолог, распространяются лишь на финансовую поддержку российского телеканала, а не на журналистов. В представлении Саймса его сотрудничество с Первым каналом подпадает под первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова и печати.
Помимо этого он категорически опроверг какую-либо причастность к вмешательству в грядущие выборы президента США.
Подробнее обо всех обвинениях, предъявленных Саймсу и его супруге, читайте в материале «Фонтанки».
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