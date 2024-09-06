«Сочетание полуправды и откровенной выдумки»: ведущий Первого канала Дмитрий Саймс прокомментировал обвинения Минюста США

Ведущий политического ток-шоу «Большая игра» на Первом канале и модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Владимира Путина Дмитрий Саймс назвал выдвинутые против него и его супруги властями США обвинения «беспределом». Об этом политолог заявил в интервью изданию «Коммерсантъ».

По его мнению, «не было не только ничего нелегального, но и ничего неэтичного» в том, что он, получая свою зарплату от Первого канала на счет в российском банке, частично переводил ее в американский банк, поскольку он делал это, чтобы «оплачивать американские налоги». И если Минюст обвиняет его в использовании «неких скрытых схем», то напрямую переводить деньги было невозможно из-за наложенных на российские банки санкций — поэтому «приходилось переводить суммы через третий банк».