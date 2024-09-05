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    В США предъявлены обвинения ведущему шоу «Большая игра» на Первом канале Дмитрию Саймсу и его жене. Обоим грозит по 60 лет тюрьмы

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    11 комментариев

    Власти США предъявили обвинения ведущему политического ток-шоу «Большая игра» на Первом канале Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии — им вменяется «нарушение американских санкций». Об этом 5 сентября сообщил американский минюст.

    По совокупности предъявленных обвинений каждому из них может грозить наказание до 60 лет тюрьмы.

    «Министерство юстиции обнародовало два обвинительных заключения в отношении 76-летнего Дмитрия Саймса и 55-летней Анастасии Саймс, оба из Хантли, штат Вирджиния, и России за участие в двух отдельных схемах нарушения санкций США», — говорится в заявлении.

    Согласно первому обвинительному заключению, Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по нарушению санкций США в интересах находящейся под санкциями российской телекомпании «Первый канал», а также по отмыванию средств, полученных в результате этой схемы. «По крайней мере с июня 2022 года по настоящее время Дмитрий Саймс с женой предоставляли услуги Первому каналу в России, в том числе выступая в качестве ведущего и продюсера программ, и получали более 1 миллиона долларов, личный автомобиль с водителем, оплату квартиры в Москве и команду из 10 сотрудников от Первого канала после его включения в санкционный список», — сообщает минюст.

    Как утверждается во втором обвинительном заключении, Анастасия Саймс также участвовала в схеме по нарушению санкций США в интересах и для получения средств от олигарха Александра Удодова, который был подвергнут санкциям 23 февраля 2023 года, как утверждается, «за работу или деятельность в секторе управленческого консалтинга в экономике Российской Федерации». По крайней мере с февраля 2023 года по настоящее время Анастасия Саймс, предположительно, покупала произведения искусства и антиквариат в интересах Удодова в галереях и аукционных домах в Соединенных Штатах и Европе и отправляла предметы в ее резиденцию в Хантли, штат Вирджиния, где они хранились для дальнейшей отправки в Россию. Взамен Анастасия Саймс якобы получила возмещение и комиссию за услуги.

    Расследует оба дела вашингтонское отделение ФБР. Минюст отмечает, что обвинение — это всего лишь утверждение. Все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что Федеральное бюро расследований пришло с обысками в поместье Patria в Хантли, штат Вирджиния, принадлежащее Саймсу.

    Ведущий «Большой игры» и издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс родился в 1947 году в Москве, а в 1973 году эмигрировал в США. Он работал советником президента США Ричарда Никсона по внешней политике и посещал вместе с ним Россию, где начал работать с 2018 года. В 2023 году Саймс был модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина.

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    Дмитрий саймсБольшая играОбвиненияСШАМинюстСанкции
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    Комментарии 11

    26665142105 Сен 2024 в 21:40
    большие люди в США смотрят "Первый"?! ну, дела...
    +0−0
    Рострелли05 Сен 2024 в 21:34
    Ааа, это тот , который на 1 канале участвовал в шоу"Большая игра".

    Ну доигрался Саймс на скрипке
    +1−0
    Олександр Петренко05 Сен 2024 в 21:26
    Да кто им там по 60 лет даст.. Кончат по дороге домой или в камере.
    Впрочем, они и сами это прекрасно понимают.
    Так что останутся в России, где им ничего не угрожает.
    +0−1
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