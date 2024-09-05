В США предъявлены обвинения ведущему шоу «Большая игра» на Первом канале Дмитрию Саймсу и его жене. Обоим грозит по 60 лет тюрьмы

Власти США предъявили обвинения ведущему политического ток-шоу «Большая игра» на Первом канале Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии — им вменяется «нарушение американских санкций». Об этом 5 сентября сообщил американский минюст. По совокупности предъявленных обвинений каждому из них может грозить наказание до 60 лет тюрьмы.

«Министерство юстиции обнародовало два обвинительных заключения в отношении 76-летнего Дмитрия Саймса и 55-летней Анастасии Саймс, оба из Хантли, штат Вирджиния, и России за участие в двух отдельных схемах нарушения санкций США», — говорится в заявлении.



Согласно первому обвинительному заключению, Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по нарушению санкций США в интересах находящейся под санкциями российской телекомпании «Первый канал», а также по отмыванию средств, полученных в результате этой схемы. «По крайней мере с июня 2022 года по настоящее время Дмитрий Саймс с женой предоставляли услуги Первому каналу в России, в том числе выступая в качестве ведущего и продюсера программ, и получали более 1 миллиона долларов, личный автомобиль с водителем, оплату квартиры в Москве и команду из 10 сотрудников от Первого канала после его включения в санкционный список», — сообщает минюст.

Как утверждается во втором обвинительном заключении, Анастасия Саймс также участвовала в схеме по нарушению санкций США в интересах и для получения средств от олигарха Александра Удодова, который был подвергнут санкциям 23 февраля 2023 года, как утверждается, «за работу или деятельность в секторе управленческого консалтинга в экономике Российской Федерации». По крайней мере с февраля 2023 года по настоящее время Анастасия Саймс, предположительно, покупала произведения искусства и антиквариат в интересах Удодова в галереях и аукционных домах в Соединенных Штатах и Европе и отправляла предметы в ее резиденцию в Хантли, штат Вирджиния, где они хранились для дальнейшей отправки в Россию. Взамен Анастасия Саймс якобы получила возмещение и комиссию за услуги.

Расследует оба дела вашингтонское отделение ФБР. Минюст отмечает, что обвинение — это всего лишь утверждение. Все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде. Ранее «Фонтанка» сообщала, что Федеральное бюро расследований пришло с обысками в поместье Patria в Хантли, штат Вирджиния, принадлежащее Саймсу.