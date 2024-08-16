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    ФБР пришло с обысками к ведущему политического ток-шоу «Большая игра» на Первом канале

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    Федеральное бюро расследований проводит следственные мероприятия в поместье Patria в Хантли, штат Вирджиния, принадлежащем, по информации местного издания Rappahannock News, Дмитрию Саймсу — ведущему политического ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

    Представитель ФБР Саманта Шеро подтвердила газете, что обыски были санкционированы судом, но дать более подробные комментарии отказалась. По информации издания, Саймс упоминается в расследовании вмешательства в президентские выборы в США, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер.

    По свидетельству очевидцев, во время многодневного обыска, начавшегося еще 13 августа, вещи из дома вывозили на грузовиках, а рядом с воротами в поместье лежала желтая лента, которой ограждают места преступлений.

    Сам Дмитрий Саймс заявил Rappahannock News, что находится за пределами США, о следственных действиях уведомлен не был и ордера не видел.

    Ведущий «Большой игры» и издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс родился в 1947 году в Москве, а в 1973 году эмигрировал в США. Он работал советником президента США Ричарда Никсона по внешней политике и посещал вместе с ним Россию, где начал работать с 2018 года. В 2023 году Саймс был модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина.

    Расследование Мюллера продолжалось с начала 2017 года до марта 2019-го. Выводы опубликованы 24 марта. Сговора Трампа или его команды с российскими властями, который отрицали и в Кремле, и в Белом доме, установить не удалось.

    Тем не менее российское вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году спецпрокурор считает доказанным. В частности, он уверен, что разногласия в обществе сеяла так называемая фабрика троллей — «Агентства интернет-исследований», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

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