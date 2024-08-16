ФБР пришло с обысками к ведущему политического ток-шоу «Большая игра» на Первом канале

Представитель ФБР Саманта Шеро подтвердила газете, что обыски были санкционированы судом, но дать более подробные комментарии отказалась. По информации издания, Саймс упоминается в расследовании вмешательства в президентские выборы в США, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер.

Федеральное бюро расследований проводит следственные мероприятия в поместье Patria в Хантли, штат Вирджиния, принадлежащем, по информации местного издания Rappahannock News, Дмитрию Саймсу — ведущему политического ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

По свидетельству очевидцев, во время многодневного обыска, начавшегося еще 13 августа, вещи из дома вывозили на грузовиках, а рядом с воротами в поместье лежала желтая лента, которой ограждают места преступлений.

Сам Дмитрий Саймс заявил Rappahannock News, что находится за пределами США, о следственных действиях уведомлен не был и ордера не видел.