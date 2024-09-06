Петербуржцу дали 6,5 года условно за ложное сообщение о минировании отдела полиции

Красногвардейский районный суд Петербурга объявил приговор лжеминеру отдела полиции на северо-востоке города. «Шутника» признали виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве и дали ему 6,5 года условно с испытательным сроком в четыре года, сообщает в пятницу, 6 сентября, Объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В феврале этого года петербуржец решил похулиганить и позвонил в 112, сообщив о готовящемся взрыве в 26-м отделе полиции УМВД России по Красногвардейскому району. По его словам, в участок была пронесена бомба.

Специалисты оперативно проверили отдел и никакого взрывного устройства не нашли. Свою вину «шутник» признал.



К слову, в июне 17-летнего школьника приговорили к пяти годам лишения свободы условно за массовую рассылку с сообщениями о минированиях и поджогах объектов социальной инфраструктуры. В июле другого петербуржца приговорили к трем годам условно за ложное минирование Пулково.

