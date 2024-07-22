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    Суд огласил приговор виновному за ложное сообщение о готовящемся взрыве в Пулково

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    Московский районный суд объявил приговор мужчине, которого признали виновным за ложное сообщение о готовящемся взрыве в Пулково. Задержанному дали три года условно с испытательным сроком в полтора года. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    6 мая 2024 года, примерно в 14:10, мужчина оказался на стоянке воздушных судов в Пулково с целью создать панику среди граждан и сотрудников аэропорта. Обвиняемый, находясь у самолета рейсом «Санкт-Петербург — Москва», заявил инспектору группы быстрого реагирования, что у него бомба в ручной клади. Полиция оперативно вмешалась, чтобы предотвратить возможный теракт, но выяснила, что у мужчины не было никаких взрывных устройств.

    Так задержанного обвинили по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Мужчина признал свою вину. Как отмечают в пресс-службе, дело рассматривалось в особом порядке.

    Как итог — Московский районный суд приговорил обвиняемого к условному заключению на три года с испытательным периодом в полтора года.

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    Взрыв в пулковоЛожное сообщение о взрывеПриговор
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