Российский суд арестовал акции Райффайзенбанка и затруднил их продажу

Арбитражный суд Калининградской области арестовал акции дочернего банка австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), что затрудняет продажу российского актива. На соответствующее заявление группы обратила внимание газета «Коммерсант».

Как следует из данных электронной картотеки арбитражных дел, суд наложил обеспечительные меры по ходатайству МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», которое в августе подало иск о взыскании около 195 млрд рублей из-за сорвавшейся сделки по продаже строительной компании Strabag. Ответчиками по делу выступают Strabag и российский Райффайзенбанк, а также еще восемь лиц. В качестве третьего лица к делу привлечен Банк России.

Райффайзенбанк полностью принадлежит RBI. В заявлении группы сказано, что она не является стороной разбирательства, а дочерний банк «упоминается в иске как связанный с другими ответчиками, хотя и не обвиняется в каких-либо правонарушениях». При этом обеспечительные меры затрудняют его продажу.

«Это усложняет процесс продажи, в котором RBI стремится продать контрольный пакет акций АО «Райффайзенбанк», — и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам. RBI попытается отменить сегодняшнее решение суда всеми законными способами», — сообщает группа.

RBI пытается уйти из России с 2022 года. В качестве возможного варианта обсуждался обмен ее российской «дочки» на европейские активы Сбера или ВТБ, однако окончательное решение не было принято. Топ-менеджмент RBI объяснял задержки трудностями, с которыми сталкивается группа при обсуждении вариантов и согласовании их с регуляторами. Будучи в подвешенном состоянии и под давлением ЕЦБ, Raiffeisen Bank постепенно сворачивает активность в России.