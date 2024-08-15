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    Теперь не только доллары. Райффайзенбанк с сентября прекратит проводить исходящие переводы в иностранной валюте

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    Райффайзенбанк со 2 сентября перестанет проводить денежные переводы физических лиц в иностранной валюте, сообщили в пресс-службе компании 15 августа.

    В службе поддержки банка корреспонденту «Фонтанки» рассказали, что пока «банк может делать валютные переводы, например, в евро». Но с «рядом нюансов» — в зависимости от валюты и страны перевода.

    Со 2 сентября трансграничные переводы останутся доступными для ограниченного числа клиентов в сфере крупного и международного бизнеса. Физлица смогут перевести средства в иностранной валюте до 30 августа 16:00 по московскому времени. Ограничения связаны с решением Группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с предписанием ЕЦБ.

    С 10 июня 2024 года банк уже перестал проводить исходящие денежные переводы в долларах США из-за решения банков-корреспондентов. Тогда запрет касался всех категорий клиентов.

    В апреле ЕЦБ потребовал у Райффайзенбанка ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. К 2026 году кредитный портфель компании в стране должен сократиться на 65%. В начале мая банк заявил о сокращении присутствия на российском рынке в третьем квартале 2024 года.

    Глава RBI Йохан Штробль тогда отмечал, что компания не сокращает бизнес в России очень быстро, чтобы актив сохранил ценность для продажи.

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