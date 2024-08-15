Теперь не только доллары. Райффайзенбанк с сентября прекратит проводить исходящие переводы в иностранной валюте

Райффайзенбанк со 2 сентября перестанет проводить денежные переводы физических лиц в иностранной валюте, сообщили в пресс-службе компании 15 августа.



В службе поддержки банка корреспонденту «Фонтанки» рассказали, что пока «банк может делать валютные переводы, например, в евро». Но с «рядом нюансов» — в зависимости от валюты и страны перевода.

Со 2 сентября трансграничные переводы останутся доступными для ограниченного числа клиентов в сфере крупного и международного бизнеса. Физлица смогут перевести средства в иностранной валюте до 30 августа 16:00 по московскому времени. Ограничения связаны с решением Группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с предписанием ЕЦБ.