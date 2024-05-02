Райффайзенбанк начнет сворачивать бизнес в России в третьем квартале этого года

Райффайзенбанк начнет покидать российский рынок в третьем квартале 2024 года в соответствии с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом 2 мая сообщил глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль, пишет «Интерфакс».



Йохан Штробль отметил, что компания не сокращает бизнес в России очень быстро, чтобы актив сохранил ценность для продажи. По его словам, это самый быстрый и прозрачный способ покинуть Россию, а в покупке заинтересованы российские и иностранные партнеры. При этом российские, добавил Штробль, находятся под санкциями.

