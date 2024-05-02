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    Райффайзенбанк начнет сворачивать бизнес в России в третьем квартале этого года

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    Райффайзенбанк начнет покидать российский рынок в третьем квартале 2024 года в соответствии с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом 2 мая сообщил глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль, пишет «Интерфакс».

    Йохан Штробль отметил, что компания не сокращает бизнес в России очень быстро, чтобы актив сохранил ценность для продажи. По его словам, это самый быстрый и прозрачный способ покинуть Россию, а в покупке заинтересованы российские и иностранные партнеры. При этом российские, добавил Штробль, находятся под санкциями.

    В апреле ЕЦБ потребовал у Райффайзенбанка ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. К 2026 году кредитный портфель компании в стране должен сократиться на 65%.

    Ранее сообщалось, что европейские банки, которые не ушли из России после начала боевых действий на Украине, в 2023 году получили втрое больше прибыли, чем в 2021-м, и заплатили в бюджет страны в четыре раза больше налогов.

    Речь идет о банках Raiffeisen Bank International (штаб-квартира в Австрии), Unicredit (Италия), ING (Нидерланды), Commerzbank (Германия), Deutsche Bank (Германия), Intesa Sanpaolo (Италия) и OTP (Венгрия). Сильнее всех свое положение на рынке улучшил Raiffeisen Bank, российская «дочка» которого в 2022 году по уровню чистой прибыли заняла второе место после Сбербанка.

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