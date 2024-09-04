Онлайн-продажи алкоголя в России начнутся не раньше 2025 года. Но это не точно

Старт онлайн-продаж алкоголя в России возможен не ранее 2025 года. Бизнесу нужно время, чтобы перестроить работу, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов на полях ВЭФ. Его слова 4 сентября приводит ТАСС.



Подготовка займет не меньше полугода, считает Соколов. Нужно получить разрешение правительства, выработать схему работы и наладить еще множество процессов, подчеркнул он. Президент АКИТ напомнил, что, несмотря на запрет, теневой сектор доставки алкоголя работает, из-за чего из бюджета выпадает «колоссальный объем» доходов.

