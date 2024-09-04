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    Онлайн-продажи алкоголя в России начнутся не раньше 2025 года. Но это не точно

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    Старт онлайн-продаж алкоголя в России возможен не ранее 2025 года. Бизнесу нужно время, чтобы перестроить работу, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов на полях ВЭФ. Его слова 4 сентября приводит ТАСС.

    Подготовка займет не меньше полугода, считает Соколов. Нужно получить разрешение правительства, выработать схему работы и наладить еще множество процессов, подчеркнул он. Президент АКИТ напомнил, что, несмотря на запрет, теневой сектор доставки алкоголя работает, из-за чего из бюджета выпадает «колоссальный объем» доходов.

    Конкретного мнения по этому вопросу пока нет. Законопроект о дистанционной продаже алкоголя в Минфине РФ подготовили еще в 2017 году. Хотя запуск планировался с 2020-го, он так и не случился. В 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству и «Почте России» начать эксперимент в Москве по продаже отечественного вина прямиком от изготовителя через интернет. Предполагалось, что его должны были запустить с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026-го. При этом доставка осуществлялась бы не сразу, а спустя сутки, после предварительного получения подтверждения. Однако торговые сети выступили против такого эксперимента.

    В правительстве РФ мнения по онлайн-продаже алкоголя разошлись. Глава Минфина Антон Силуанов рассказывал, что Минздрав против такой инициативы, так как спиртное может стать доступнее для детей. В Минфине же, наоборот, увидели больше плюсов, чем минусов, от продажи алкоголя онлайн.

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