Торговые сети России выступили против онлайн-продажи алкоголя

Ассоциация компаний розничной торговли, в которую входят крупнейшие торговые сети (X5 Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», Metro и другие), не поддержала инициативу о легализации торговли алкоголем онлайн. По их мнению, это может привести к росту нелегального рынка. Об этом сообщает 27 сентября РБК со ссылкой на письмо, которое ассоциация направила замглавы Минпромторга Виктору Евтухову.



В обращении председатель президиума ассоциации Игорь Караваев заявил, что сейчас продажа алкоголя в Интернете контролируется слабо и создает для потребителя риск нарваться на фальсификат и контрафакт, пишет агентство. Караваев утверждает, что у потребителей нет проблем с покупкой алкоголя в магазинах, где это можно сделать легально и безопасно, в том числе путем самовывоза с использованием интернет-ресурсов супермаркетов.