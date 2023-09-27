Торговые сети России выступили против онлайн-продажи алкоголя

Ассоциация компаний розничной торговли, в которую входят крупнейшие торговые сети (X5 Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», Metro и другие), не поддержала инициативу о легализации торговли алкоголем онлайн. По их мнению, это может привести к росту нелегального рынка. Об этом сообщает 27 сентября РБК со ссылкой на письмо, которое ассоциация направила замглавы Минпромторга Виктору Евтухову.
В обращении председатель президиума ассоциации Игорь Караваев заявил, что сейчас продажа алкоголя в Интернете контролируется слабо и создает для потребителя риск нарваться на фальсификат и контрафакт, пишет агентство. Караваев утверждает, что у потребителей нет проблем с покупкой алкоголя в магазинах, где это можно сделать легально и безопасно, в том числе путем самовывоза с использованием интернет-ресурсов супермаркетов.
Кроме того, Караваев обеспокоен тем, что с легализацией онлайн-продажи алкоголя возрастет число сайтов, которые будут предлагать такую услугу. Эти сайты, считает Караваев, не соблюдают законодательство, поэтому привлекают покупателей низкой ценой и возможностью продажи спиртного несовершеннолетним.
А в Ассоциации компаний интернет-торговли, наоборот, поддерживают легализацию продажи алкоголя через Интернет. По их мнению, это создаст законную альтернативу и, напротив, снизит риски наткнуться на фальсификат для покупателей. Пока же спрос на покупку спиртного через Интернет удовлетворяет нелегальный рынок, считают в ассоциации. Как сообщал ТАСС со ссылкой на данные Минфина, нелегальный оборот алкоголя в Интернете в 2022 году достиг 30 млрд руб., а доля фальсификата превысила 50%.
Онлайн-продажа алкоголя запрещена в России с 2007 года. Власти давно обсуждают возможность и способы ее легализации. Например, в 2021 году Владимир Путин поручил правительству и «Почте России» провести эксперимент по поставке российского вина прямиком от изготовителя до потребителя через заказ на онлайн-ресурсе почтового оператора. Предварительно, эксперимент пройдет с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года.
«Ведомости» сообщают, что обновленный законопроект об онлайн-торговле алкоголем могут внести в Госдуму на осенней сессии.