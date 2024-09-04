Инвалид-колясочник из Петербурга судится с авиакомпанией. Вернуться на Родину самодостаточным ему не дали

Петербуржец Николай Горев вылетал в Москву из кубинского аэропорта Варадеро в конце марта нынешнего года. Инвалид 1 группы не подозревал об испытаниях, после которых он решит судиться с авиакомпанией «Россия». Дело в том, что передвигается Николай на инвалидной коляске, но с помощью электроприставки. На Кубу мужчина прилетел со всеми устройствами без проблем, а вернулся с «острова свободы» уже без. Авиаперевозчик один — исход разный. «Фонтанка» поговорила с Николаем об особенностях перелетов.









Судебное заседание пройдет в Московском районном суде во вторник, 17 сентября. Петербуржец хочет приехать на суд самостоятельно при помощи своей электроприставки, которую ранее был вынужден оставить на Кубе.



«Травма ныряльщика, глупейшая ситуация»



До травмы Николай Горев руководил рестораном в Петербурге. В 2018 году Николай поехал с подругой отдыхать на озеро в Ленинградскую область. Они решили сделать контент для тогда еще незаблокированного Instagram*. Мужчина озеро знал и купался в нем десятки раз, но в этот раз произошло роковое. «У меня травма ныряльщика, глупейшая ситуация. Прыгал в озеро, а подруга снимала. Я прыгнул, затем говорю: нет, давай переснимем. В третий раз я нырнул и — не вынырнул. Ударился о дно. В общем, сломал шею. Полностью отключился. По большему счету — я утонул», — рассказал Николай.



Подруга и другие отдыхающие чудом спасли петербуржца. Жизнь сохранили, но после реабилитации Николай вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Есть еще проблема — руки функционируют только на 60%. Сам он не может долго катить коляску, все из-за рук. Мужчина признает, что в его жизни есть трудности, но с умом и напористостью все можно преодолеть. Свободу действий и ощущение самодостаточности дает электроприставка. Именно с ней произошел неприятный казус в момент вылета с Кубы.



— Расскажите про приставку. Как она работает?



— Это наши умельцы. Они находятся в Набережных Челнах. Ребята просто красавчики. Они взяли обычный электросамокат и немножко его трансформировали, чтобы устройство можно было подключать к инвалидному креслу. Очень офигенная штука. Ко мне очень часто подходят иностранцы и спрашивают: что это за изобретение и где его можно купить. Я ищу, например, какой-нибудь оборудованный пляж, чтобы мне было комфортно. Там нас много — постоянно спрашивают о приставке. Нигде больше таких тем нет.



— А можете описать, что дает такая приставка с коляской? Надо же прочувствовать.



— Представьте, что вы в тюрьме, просидели какой-то срок, а тут дают свободу. Вы вышли. По большому счету электроприставка дает то же самое. Если выезжать без нее, то нужно постоянно просить помощи. Это физически тяжело для остальных людей. Мы же не пушинки. Девочки весят по 40–45 килограммов, а парни обычно — 80–90 кг. Приставка дает возможность многое делать самому. Недавно мама приходила в гости, увидела пакет и спросила: «Ты доставку заказывал?» Ответил: «Нет, я в магазин съездил». На улице приставка дает просто колоссальное — никого не надо просить, напрягать, есть чувство уверенности, самостоятельности. Что тут говорить — для мужчин это очень важно.

1 из 3 Источник: предоставлено Фонтанке

«Посмотрел на меня как на отброс общества»



Вылетел Николай Горев на Кубу из московского Шереметьево 19 марта со своей электроприставкой авиакомпанией «Россия». Тогда кресло-коляску сдал в багажное отделение, а устройство с аккумулятором сотрудники авиакомпании сказали взять с собой и разместить в салоне самолета. Никаких проблем — все по инструкции и согласовано. Петербуржец прилетел на Кубу, по которой почти две недели ездил с чувством самодостаточности. Неожиданные для него трудности возникли на обратном рейсе. По словам самого Николая, командир воздушного судна принял решение, что электроприставка из-за аккумулятора не подходит под нормы перевозки. Петербуржец просидел два часа в зоне досмотра без каких-либо удобств. Итог продолжительных споров — электроприставка осталась на Кубе, а Николай полетел в Москву.



Мужчина планировал с электроприставкой добраться до Ленинградского вокзала, а потом уже на поезде до Петербурга. Теперь без устройства Николай сам не смог катить коляску — не понимал, как вообще вернуться домой. Выручили петербуржца люди, с которыми он познакомился в пути. До такси помогла добраться девушка. Уже на вокзале — мужчина, который сам ехал в Санкт-Петербург.



В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Николай поделился своими переживаниями — пришлось постоянно просить людей о помощи. Говорит, что помогать могут из-за чувства сожаления, а ему не надо, чтобы кто-то жалел. Тяжелым для петербуржца стал момент, когда он покидал самолет и поймал взгляд одного из пилотов. «Он посмотрел на меня как на отброс общества. С таким пренебрежением. что из-за меня возникла вся эта ситуация», — поделился Николай Горев.



Электроприставку рейсом с Кубы авиакомпания вернула через неделю. Все это время петербуржец провел дома. Заменить такое устройство быстро сложно — стоит оно дорого.



— Почему первый перелет прошел нормально, а второй с приключениями?



— Есть определенная система: должен предупредить авиакомпанию, что я инвалид-колясочник: какая у меня коляска, какая у меня электроприставка и есть ли она вообще. Всегда заблаговременно сообщаю — письмами, звонками. Мне приходит ответ на почту, что ваша заявка принята — вы зарегистрированы со специальными условиями. Понимаю, что в электроприставке находится опасный для перевозки элемент. Я отправляю в авиакомпании технический паспорт на аккумулятор — доказываю, что он безопасен и разрешен нормами международной и российской авиаперевозки. Так было и в этот раз.



У меня были все подтверждающие документы, что авиакомпания знает обо мне и моей электроприставке. Что произошло здесь? Не все сотрудники, а именно командир самолета, который должен, по идее, все знать, оказались об этом проинформированы. Он принял решение, что моя электроприставка не подходит якобы под нормы. Только она подходила.



Где трудности при перевозке колясок с аккумуляторами?



При перевозке кресла-коляски, у которой есть аккумулятор на литиево-ионных батареях, можно взять только одну батарею мощностью не более 300 Втч. Также разрешается перевозить две батареи, но мощность каждой из них не должна превышать 160 Втч. Батареи должны быть защищены от короткого замыкания, помещены в упаковку и находиться в салоне самолета.



Все эти условия, как рассказали сам петербуржец и его представитель, были соблюдены.

Весной прошлого года жителя Челябинска Ивана Вершка на самолет из-за коляски с аккумулятором не пустила авиакомпания «Победа». Мужчина оказался шокирован отказом, потому что в Москву он прилетел на борту того же авиаперевозчика, а с документами все было в порядке. Вылететь удалось лишь спустя 12 часов, когда авиакомпания «Аэрофлот» без проблем приняла коляску на свой рейс. В суде удалось добиться компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.



«Трудности с перевозкой аккумуляторов к инвалидным креслам возникают из-за того, что большинство сотрудников авиакомпаний не знают либо неправильно применяют правила перевозок пассажиров и багажа. Но в случае с Николаем ситуация выглядит еще абсурднее — им изначально до покупки билетов на рейс авиакомпании «Россия» в электронном виде предоставлялись документы о соответствии батареи его электроприставки всем нормам воздушной перевозки, в том числе международным. И сам оригинал документа на электроприставку при перелете у него был с собой. Но почему-то капитана воздушного судна авиакомпании «Россия» это совершенно не интересовало. Отказ Николаю в возвращении с Кубы в Россию был безапелляционным», — рассказала юрист и представитель петербуржца Эвелина Альтман.

Источник: Предоставлено юристом Эвелиной Альтман

У «Россия» другая позиция. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе авиаперевозчика, пассажир согласовал возможность перевозки кресла-коляски с электроприставкой, но уполномоченные службы аэропорта на Кубе потребовали дополнительного согласования перевозки детали с литиево-ионной батареей с авиакомпанией.



«Руководствуясь принципом неукоснительного обеспечения безопасности пассажиров, было принято решение отложить транспортировку с целью дополнительного согласования в рабочем порядке <...> После прохождения формальностей, она была доставлена следующим рейсом авиакомпании «Россия» Варадеро — Москва, а затем в Санкт-Петербург. 6 апреля передано пассажиру по домашнему адресу», — заявили в «России».

В авиакомпании утверждают, что перечислили Николаю Гореву 100 тысяч рублей и предложили воспользоваться бесплатным перелетом в бизнес-классе в будущем.

«Так не должно быть»



Николай Горев считает, что победа в судебном процессе необходима, но это совсем не главная цель. Петербуржцу хотелось бы, чтобы подобные ситуации больше не повторялись. Задача — решить проблему и летать без опасений и страха, говорит он. Для этого Николай составляет петицию к Росавиации с предложением изменения правил авиаперевозок.



«У меня есть цель изменить ситуацию, чтобы я в следующие свои перелеты не переживал никогда. Сейчас людям страшно летать со своим средством передвижения. Так не должно быть», — рассказал петербуржец.



В заключение корреспондент «Фонтанки» спросил у Николая Горева: злит или расстраивает произошедшая ситуация на рейсе Куба — Москва?



Совсем не злит, но расстраивает. Хотелось бы, как говорит Николай, больше человечности и понимания. Лишили же не просто аккумулятора, а большего.



Разговаривал Федор Данилов, «Фонтанка.ру»



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