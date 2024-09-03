Количество погибших в результате попадания по учебному центру военных в Полтаве увеличилось до 51. Раненых — до 271

Количество погибших в результате ракетного удара, который нанесли Вооруженные силы России по бывшему Полтавскому командному училищу связи имени маршала Москаленко, выросло до 51 человека. Эти данные приводит агентство Russia Today со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По состоянию на 21:16 количество раненых составило 271.

Днем сообщалось о 41-м погибшем и более 180 раненых.

Зеленский отметил также, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, но под завалами разрушенного здания есть люди, так что число погибших и раненых еще может увеличиться.