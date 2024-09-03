    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    0 м/с, штиль

    771мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90eur99.26

    Количество погибших в результате попадания по учебному центру военных в Полтаве увеличилось до 51. Раненых — до 271

    4901
    22 комментария

    Количество погибших в результате ракетного удара, который нанесли Вооруженные силы России по бывшему Полтавскому командному училищу связи имени маршала Москаленко, выросло до 51 человека. Эти данные приводит агентство Russia Today со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

    По состоянию на 21:16 количество раненых составило 271.

    Днем сообщалось о 41-м погибшем и более 180 раненых.

    Зеленский отметил также, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, но под завалами разрушенного здания есть люди, так что число погибших и раненых еще может увеличиться.

    «Министерство обороны Украины выясняет все обстоятельства этой трагедии», — заявил президент Украины.

    По данным ТАСС, удар по учебно-тренировочному центру войск связи Вооруженных сил Украины в Полтаве был нанесен двумя крылатыми ракетами комплексов «Искандер — М».

    После удара по Полтаве США заявили о намерении направить в предстоящие недели на Украину новую военную помощь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПолтаваРакетный ударВладимир ЗеленскийПогибшие
    ЛАЙК11
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close