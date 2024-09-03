Владимир Зеленский заявил о гибели 41 человека в результате попадания по учебному центру военных в Полтаве на Украине. Об этом 3 сентября сообщает RT.



Зеленский сообщил, что более 180 человек ранены в одном из зданий «Института связи».



Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов рассказал о ракетном ударе, который нанесли Вооруженные силы России по бывшему Полтавскому командному училищу связи имени маршала Москаленко.