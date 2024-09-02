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    Беременная женщина попала в ДТП в Ленобласти, и прямо на месте у нее начались роды

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    Серьезная авария в Тосненском районе Ленобласти потребовала экстренной реакции от полиции и медиков. Пока сотрудники ДПС мчали в больницу с раненым ребенком, женщина-водитель начала рожать.

    Около 22:15 1 сентября на 59-м километре автодороги Р-41 Павлово — Луга 39-летняя женщина не справилась с управлением легковым автомобилем Renault и съехала в кювет, сообщает 2 сентября «Дорожный инспектор». Судя по фото, машина повисла над придорожной канавой.

    В машине находился двухлетний ребенок. Его состояние было критическим, и прибывшие на место сотрудники ДПС приняли решение самостоятельно доставить его в больницу. Отмечается, что малыш был в детском удерживающем устройстве.

    Для оформления ДТП на подмогу прибыл еще один экипаж ДПС. В этот момент у женщины-водителя, находившейся на 8-м месяце беременности, начались роды. К счастью, на место уже подоспела скорая, которая и забрала роженицу.

    Легкие травмы также получил еще один пассажир «Рено» — 36-летний мужчина. «На текущий момент состояние у всех стабильное, слава богу. Держим кулачки!» — добавили в группе.

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