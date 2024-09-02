Беременная женщина попала в ДТП в Ленобласти, и прямо на месте у нее начались роды

Серьезная авария в Тосненском районе Ленобласти потребовала экстренной реакции от полиции и медиков. Пока сотрудники ДПС мчали в больницу с раненым ребенком, женщина-водитель начала рожать.
Около 22:15 1 сентября на 59-м километре автодороги
В машине находился двухлетний ребенок. Его состояние было критическим, и прибывшие на место сотрудники ДПС приняли решение самостоятельно доставить его в больницу. Отмечается, что малыш был в детском удерживающем устройстве.
Для оформления ДТП на подмогу прибыл еще один экипаж ДПС. В этот момент у женщины-водителя, находившейся на
Легкие травмы также получил еще один пассажир «Рено» —