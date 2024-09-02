Беременная женщина попала в ДТП в Ленобласти, и прямо на месте у нее начались роды

Серьезная авария в Тосненском районе Ленобласти потребовала экстренной реакции от полиции и медиков. Пока сотрудники ДПС мчали в больницу с раненым ребенком, женщина-водитель начала рожать.



Около 22:15 1 сентября на 59-м километре автодороги Р-41 Павлово — Луга 39-летняя женщина не справилась с управлением легковым автомобилем Renault и съехала в кювет, сообщает 2 сентября «Дорожный инспектор». Судя по фото, машина повисла над придорожной канавой.