«Задрожали стекла, пахло гарью». Петербуржцы рассказывают, как в детскую поликлинику ударила молния

Утренняя буря в Петербурге 2 сентября устроила переполох не только школьникам и их родителям. Что произошло в детском отделении поликлиники № 37 на Брестском бульваре в Красносельском районе, выясняла «Фонтанка». Источник рассказал, что в поликлинику попала молния. В районной администрации и в самой поликлинике это не подтвердили.
По словам очевидца, во время грозы в поликлинике произошел сильный хлопок, в регистратуре даже задрожали стекла: похоже, что в здание попала молния. Из поликлиники всех эвакуировали, в медучреждении пахло горелым, сообщил собеседник. К счастью, все обошлось, и сотрудники вернулись на рабочие места.
В самой поликлинике заверили, что у них всё в порядке. Как уточнила заведующая детским отделением, «был только дождь и гром, как и на всей территории Юго-Запада». В администрации Красносельского района не подтвердили информацию о попадании молнии и подчеркнули, что на данный момент поликлиника работает в штатном режиме.
Утром в Петербурге прогремела гроза, над городом прошел шкваловый ворот, сообщалось даже о возможности торнадо. В некоторых школах переносили праздничные линейки. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заверил, что днём погода наладится, будет очень тепло. А в следующие дни вообще вернётся лето — подробный прогноз на неделю читайте на «Фонтанке».