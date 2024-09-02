Зона первого уровня погодной опасности объявлена в Ленобласти в связи с риском торнадо

читатель «Фонтанки»
Европейский проект по прогнозированию штормов объявляет зону первого уровня погодной опасности у западной части Ленобласти в связи с сильным порывистым ветром и некоторым риском торнадо 2 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области». Гроза до города уже дошла.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 сентября в городе будет облачно с прояснениями, утром и днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозе порывы до сильного. Воздух днем прогреется до 24–26 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днём — слабо повышаться.
Синоптическую ситуацию в регионе создаёт тёплый атмосферный фронт, проходящий над нами. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы, поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
В следующие пару дней будет ещё теплее. 3 сентября ночью местами кратковременные дожди, днём преимущественно без осадков, температура 25–27 градусов.