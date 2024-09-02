Шкваловый ворот прокатился над Петербургом. Некоторые школы поменяли праздничный план

Сильная гроза случилась в Петербурге утром 2 сентября. В небе над городом наблюдали шкваловый ворот.



1 из 4 Источник: читательница «Фонтанки» Аня

Шкваловый ворот (он же грозовой воротник или валовые облака) — разновидность кучево-дождевых облаков, возникающая во время сильной непогоды. Они образуются, когда в грозовом фронте скапливается холодный воздух, а за пределами фронта остаётся тёплый. При столкновении этих двух потоков тёплый воздух поднимается вверх, а холодный вниз, и туча становится похожа на ворот.



Источник: читатель «Фонтанки»

Читатели «Фонтанки» делятся фотографиями и видео мощной грозы.



1 из 3 Источник: читатель «Фонтанки» Игорь

Особенно сильный дождь прошёл на юго-западе города.

Источник: читатель «Фонтанки»

В некоторых школах на юго-западе Петербурга линейки, посвящённые началу учебного года, перенесли на более позднее время и в помещения. «У нас завели в школу всех, хотя изначально линейка должна была быть на улице», — рассказывает читательница «Фонтанки» Валентина. В комитете по образованию «Фонтанке» пояснили, что решения принимает руководство школ на местах.



Напомним, телеграм-канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области» сообщил, что Европейский проект по прогнозированию штормов объявляет зону первого уровня погодной опасности у западной части Ленобласти в связи с сильным порывистым ветром и некоторым риском торнадо.