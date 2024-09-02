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    Главный синоптик Петербурга об утренней грозе: «Бывает же так»

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    Несмотря на утреннюю бурю, днём 2 сентября в Петербурге погода наладится, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

    «Бывает же так, над всей областью только Санкт-Петербург попал под грозу. Зона с осадками и гроза хотя и накрыла весь запад города, но быстро уходит, и погода улучшается», — отмечает Колесов.

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    «К утренним линейкам в 10 часов все должно быть по прогнозу, потеплеет и осадков не будет», — добавил он.

    На востоке Ленинградской области воздух уже прогрелся до 18–20 градусов. А в городе в дневные часы будет до плюс 25, это очень тепло для начала осени.

    Напомним, утром в Петербурге была очень активная гроза, в небе видели шкваловый ворот. Некоторые школы перенесли линейки на более позднее время или в помещения.

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