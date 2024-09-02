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Город Общество Дождливый понедельник — исключение. Какую погоду ждать на этой неделе в Петербурге

Дождливый понедельник — исключение. Какую погоду ждать на этой неделе в Петербурге

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После вчерашней прохлады — а в первый день календарной осени температура воздуха в Петербурге едва преодолела 20-градусную отметку — начавшаяся неделя вернёт в город на Неве летнюю жару с пиком в среду. Об этом 2 сентября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«Погоду в регионе будут формировать два антициклона, жаркий в первой половине и тёплый во второй. При этом погода будет солнечной и обойдётся без дождей, за исключением понедельника, и даже понижение температуры во второй половине недели всё равно оставит показания термометров на 4–5° выше климатической нормы», — сообщил Михаил Леус.

Сегодня, в понедельник, в Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Днём +23…+25°. Ветер восточный, 3–8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью +16…+18°, днём +26…+28°. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду небольшая облачность, без осадков. Ночью +14…+16°, днём +27…+29°. Ветер восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг небольшая облачность, без осадков. Ночью +13…+15°, днём +23…+25°. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу небольшая облачность, без осадков. Ночью +10…+12°, днём +22…+24°. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление начнёт падать и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, выходные начнутся тёплой и солнечной погодой с минимальной вероятностью дождей.

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