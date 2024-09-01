15 телесериалов сентября: «Медленные лошади», «Комбинация», «Пингвин» — выбор «Фонтанки»

Источник: кадр из сериала «The Perfect Couple» / Netflix







Летняя телесериальная засуха, наконец-то, закончилась, и начало осени ожидается очень богатым на урожай, особенно на полях отечественных сериальных производителей: нас ждут музыкальный байопик про группу «Комбинация», продолжения «Триггера», «Жить жизнь» и «Жизни по вызову». Из зарубежных телешоу — новый сезон шпионского триллера «Медленные лошади», следующая страница во франшизе про «Американскую историю…» и комикс-драма про Пингвина из «Бэтмена».



«Жизнь по вызову»

Авантюрная драма с Павлом Прилучным



Где/когда: KION — с 1 сентября. 18+



Каждый год 1 сентября российская онлайн-платформа KION выкатывает по новому сезону телесериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, - кстати, самым любимым отечественным артистом, судя по последним соцопросам. И вот мы добрались уже до третьего сезона! В основе телепроекта — реальные истории девушек, втянутых в нелегальный бизнес. Этот сериал — не просто изображение мира эскорта, но и попытка дать ответы, по каким причинам разные люди остаются в этом бизнесе.

Мэджик (Павел Прилучный) вернул себе элитный эскорт-бизнес, но это стоило ему самого дорогого. Теперь он одержим местью и готов пойти на всё, чтобы превратить в ад жизнь своих врагов. В продолжении сериала владелец эскортного агентства будет искать преступников, которые навредили его дочери. К ролям, помимо Павла Прилучного, вернутся Лиза Моряк и Виктория Маслова. Также мы увидим Александра Дьяченко, Янину Студилину, Михаила Горевого, Александра Яцко. В режиссёрском кресле — Сарик Андреасян, авторы сценария — Алексей Гравицкий и Анна Кулаева.



«Любопытная Варвара»

Детский детектив



Где/когда: Wink — с 1 сентября. 6+



В противовес сериалу для взрослых с Прилучным, в первый день осени другой отечественный стриминг — Wink — запускает детский детектив «Любопытная Варвара», о котором гудят с его премьеры на кинофестивале «Пилот» в Иваново в июне. Восьмисерийный телепроект режиссёра Юрия Коробейникова создан по мотивам книг Георгия Ланского о приключениях десятилетней девочки-сыщика Варвары и её друзей.

Главную роль исполнила звезда новых «Папиных дочек» Полина Айнутдинова, а её напарника — Сергей Фёдоров («Кибердеревня»). «Любопытная Варвара» — новый совместный проект шоураннера Карена Оганесяна и режиссёра Юрия Коробейникова, авторов семейного хита «Грозный папа». Креативными продюсерами и сценаристами выступили Сергей Востриков и Павел Косов, которые до этого работали вместе над сценарием драмеди «Крутая перемена», и Мария Кабанова, ставшая основным сценаристом. В остальных ролях в новом сериале: Виктор Бычков («Особенности национальной охоты», «Жуки»), Людмила Артемьева («Баба Яга спасает мир», «Артек. Большое путешествие»), Наталия Медведева («Красная Шапочка»), Михаил Тарабукин («Кухня», «Отель Элеон»), Анастасия Тодореску («Кошка», «Грозный папа», «Крутая перемена») и Олеся Железняк («Поехавшая», «Сваты»).



«Третье сентября»

Экранизация хита



Где/когда: ТНТ / Кинопоиск — со 2 сентября. 16+



Кто бы мог подумать, что незабвенная песня «Третье сентября» Михаила Шуфутинского, которую вечно все троллят, превратится в настоящий полуфантастический сериал а-ля «День сурка»! И это случилось! Пилотную серию также показали на кинофестивале российских сериалов в Иваново в июне и вот накануне 3 сентября телепроект стартует на ТНТ и параллельно на "Кинопоиске".

В музыкальной комедии Витя готовится к свадьбе и накануне напивается. В день торжества, 3 сентября, он ничего не помнит и узнаёт, что невеста его бросила. Витя пытается всё исправить и отныне просыпается каждое утро 3 сентября. В главных ролях: Павел Россомахин, Максим Белбородов, Александр Колесников. Компанию им составили звёзды российского кино: Павел Деревянко, Максим Лагашкин, Алика Смехова, Ольга Дибцева, Юлия Топольницкая и другие. Автор песни сам Михаил Шуфутинский появится в камео.



«Медленные лошади» / «Slow Horses»

Шпионский триллер



Где/когда: Apple TV+ — с 4 сентября. 18+



С новым и уже четвертым сезоном возвращается популярный британский шпионский триллер «Медленные лошади», основанный на одноимённом цикле романов писателя Мика Геррона. Напомним, в центре сюжета — сосланный после провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт (Джек Лауден), оказавшийся в отделе «Медленные лошади», или проще говоря, на свалке никому не нужных агентов «Слау Хаус».

Жизнь там проходит в скуке, пока отдел не оказывается втянутым в опасную авантюру, затеянную в главном управлении MI5. И эта авантюра в лучших традициях классических шпионских войн приводит к неоднократному спасению Британии, Европы и мира, которые оказываются под ударом из-за внутренних распрей амбициозных членов агрессивных британских разведок и самого правительства.

Главой отдела выступает эпатажный персонаж Гэри Олдмана. В новых сериях сюжет вновь крутится вокруг последствий битвы шпионов времён Холодной войны и старых врагов главных героев. К основному касту сериала присоединились: Хьюго Уивинг, Джоанна Скэнлэн, Том Брук и Джеймс Кэллис. Кстати, пятый сезон нас ждёт уже в 2025-м.

«Идеальная пара» / «The Perfect Couple»

Детективная драма с Николь Кидман



Где/когда: Netflix — с 5 сентября. 18+



Netflix также поучаствует в осеннем пиршестве телесериалов — он приготовил новинку в виде мини-сериала «Идеальная пара» в столь любимом аудиторией жанре детективная драма с голливудским суперкастом. Сериал — экранизация одноимённого бестселлера популярной американской писательницы Элин Хильдебранд, которую называют «королевой пляжного чтения».

События разворачиваются тоже на пляже — в районе элитного острова Нантакет в штате Массачусетс, где обычно отдыхают богатеи. Главные герои сериала отмечают 4 июля — День независимости США, а заодно и 30-летие семейной жизни. И вот за несколько часов до церемонии в честь годовщины в гавани Нантакета обнаруживают тело, и все участники свадебной вечеринки внезапно становятся подозреваемыми.

Роман адаптировала под сценарий Дженна Ламия, создательница сериала «Хорошие девчонки». Сняла «Идеальную пару» Сюзанна Бир («Ночной администратор»). А в главных ролях — Николь Кидман, Лив Шрайбер, Дакота Фаннинг, Ив Хьюсон, Билли Хоул, Омар Эппс, Джек Рейнор и Меган Фэйхи.



«Трасса»

Психологический триллер с Кариной Разумовской



Где/когда: Okko — с 5 сентября. 18+



Ещё один долгожданный телесериал — отечественный психологический триллер с актрисой БДТ Кариной Разумовской — «Трасса». Это история судьи Светланы Незнамовой (Карина Разумовская), отправившейся на поиски пропавшей приёмной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью.

Курортный городок на Ставрополье становится местом страшного преступления. Глава полиции района поручает расследование громкого дела следователю Эльвире Бараевой (Анна Михалкова). Но как с делом и этим местом связана Светлана и её приёмная дочь Кира (Елизавета Ищенко)?

Пилотный эпизод сериала «Трасса» режиссёра Душана Глигорова был показан во внеконкурсной программе «Первая серия» 46-го Московского международного кинофестиваля. В общем, нас ждёт напряжённая драматургия от создателей «Хрустального», «Химеры» и «Аутсорса».



«Комбинация»

Музыкальный байопик про создателей «Двух кусочеков колбаски» и «Бухгалтера»



Где/когда: Wink — с 6 сентября. 18+



Пожалуй, главная премьера осени — байопик «Комбинация» о легендарном отечественном гёрлз-бэнде рубежа 80–90-х. Главные роли в сериале из линейки Wink Originals исполнили Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Даниил Воробьев, Павел Прилучный и Владимир Канухин.

Сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чём всегда мечтал, — продюсированием музыкальной группы. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Алёну Апину (Анастасия Уколова), Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и собирают первую в Советском Союзе женскую группу: вокалисты и музыканты — девушки, которые с помощью песен расскажут о своей нелёгкой судьбе и об эпохе.

Сегодня хиты «Комбинации» — уже классика позднеперестроечной отечественной эстрады. Кстати, Алёна Апина, отметившая недавно 60-летие, долго раздумывала — давать или нет согласие на съёмки телесериала о себе, но после успеха байопика «Король и Шут» вынесла безоговорочный вердикт: да! А заодно и сама снялась в сериале про «Комбинацию» в роли своей преподавательницы в Саратовской консерватории, где училась на момент начала творческой деятельности в «Комбинации». Кстати, съёмки частично проходили в Петербурге.



«Жить жизнь»

Любовная драма про манипуляции



Где/когда: START — с 12 сентября. 18+



В середине месяца нас ждет второй сезон сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой, написанного по мотивам одноименного романа Анны Богинской (которая выступает консультантом команды авторов проекта). Продолжение расскажет новую историю главной героини Анны Богинской, которая становится пешкой в чьей-то большой игре. Ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Надеясь уберечь новую знакомую Софию от собственных ошибок, девушка поставит под удар тех, кто ей близок и дорог, и встретится лицом к лицу с собственным прошлым.

Любовь Аксёнова, Роман Васильев, Юрий Чурсин, Владислав Ценёв и Павел Попов вернулись к своим ролям, а с ними и Дарья Мороз, которая выступает также шоураннером и соавтором сценария. Мороз обещает, что в новых сериях пойдёт речь о детских травмах, об их влиянии на взрослую жизнь и о том, как человек добивается любви манипулятивными методами. Режиссёром второго сезона стал Михаил Вайнберг, а главной приглашённой звездой - Даниил Воробьёв.



«Американская история спорта» / «American Sports Story»

Новая часть телефраншизы — теперь про спортивные драмы



Где/когда: FX / Hulu — с 17 сентября. 18+



Все думали, что неугомонный голливудский сценарист и продюсер Райан Мёрфи наигрался в свою франшизу «Американская история ужасов/преступлений/вражды», а оказалось, что нет. Причём он её вновь расширяет: в новом телесезоне нас ждёт «Американская история спорта»!

Стартует новоявленная телеантология на американском кабельном телеканале FX с мини-сериала про взлёт и падение легендарного Аарона Эрнандеса (1989 — 2017), бывшей звезды НФЛ из «New England Patriots», который позже был осуждён за убийство и умер в тюрьме в 2017 году. В 2012 году Аарон Эрнандес был самой яркой и молодой звездой НФЛ, лидером команды «New England Patriots» и зарабатывал миллионы долларов. Через пять лет он совершил самоубийство. Медиа писали, что «не испытывают к нему сочувствия — он потратил талант только на то, чтобы сломать несколько жизней». Но позже выяснилось, что Эрнандес почти не контролировал себя из-за разрушенного футболом мозга.

В основе 10-серийного телепроекта Райана Мёрфи «Американская история спорта: Аарон Эрнандес» — адаптация подкаста Boston Globe/Wondery — «Гладиатор: Аарон Эрнандес и Футбол Инкорпорейтед». Главные роли в теледраме исполнили Джош Андрес Ривера («Вестсайдская история») в роли Эрнандеса, Патрик Шварценеггер в роли Тима Тибоу (другой известный игрок в американский футбол) и Норберт Лео Батц в роли Билла Беличика, тренера «New England Patriots».



Источник: скрин youtube.com







«Это всё Агата» / «Agatha All Along»

Спин-офф «Ванда/Вижн» про Агату Харкнесс



Где/когда: Disney + — с 18 сентября. 16+



Очередное телешоу из комикс-вселенной Marvel, на этот раз - спин-офф проекта «Ванда/Вижн». Сериал «Это всё Агата» находился в разработке три года и сменил сразу пять названий!

В центре сюжета - та самая ведьма из Нью-Джерси Агата Харкнесс, которая стремится вернуть силы после их утраты в материнском сериале. Околдованная Агата Харкнесс вновь обретает свободу, благодаря помощи подростка. Заинтригованная его мольбой, она отправляется на «Дорожные испытания ведьм».

К роли ведьмы вернулась Кэтрин Хан, получившая за неё в самом сериале «Ванда/Вижн» номинацию на EMMY. Также в ролях: Обри Плаза, Джо Лок, Сашир Замата, Пэтти ЛюПон и Дебра Джо Рапп. «Это всё Агата» будет не единственным спин-оффом «Ванда/Вижн» — нас ожидает ещё один телесериал, правда, уже сосредоточенный на Вижене, герое Пола Беттани. Он должен выйти в 2026 году.



«Триггер»

Самый популярный телесериал за всю историю "Кинопоиска"



Где/когда: Кинопоиск — с 19 сентября 2024. 18+



В сентябре к нам вернётся и тот самый «Триггер» — с третьим сезоном! Максим Матвеев - вновь в образе психолога: действие происходит после полнометражной ленты «Триггер. Фильм». Артём Стрелецкий, харизматичный психотерапевт с нестандартными методами, возвращается в столицу и возобновляет практику. Он даже не подозревает, что его ждут не только новые пациенты, но и привет из прошлого.

Новый сезон — новые клиенты. На этот раз Стрелецкий будет лечить героев Максима Стоянова, Анастасии Уколовой и Сергея Година. Старые клиенты и друзья (а есть ли они?) тоже остаются с нами! Вернётся и Майя — героиня Ирины Старшенбаум из полнометражного «Триггер. Фильма». Анонсировано даже возвращение Сергея Гилёва!



«Пингвин» / «The Penguin»

Спин-офф «Бэтмена» про Пингвина.

Где/когда: HBO - c 19 сентября. 18+



Главный конкурент Marvel — DC также не останется в стороне и во второй половине сентября явит миру свой новый киномикс-сериал про персонажа Пингвина. Технически нас ждёт спин-офф конкретного фильма Мэтта Ривза «Бэтмен» 2022 года (кстати, сиквел уже начинают снимать), в котором роль злодея — главаря мафии Освальда Кобблпота, он же Пингвин, сыграл Колин Фаррелл. Актёр вновь примерил на себя тот самый образ теперь уже для телепроекта.

В мини-сериале из восьми эпизодов, который начинается вскоре после событий фильма, когда Готэм всё ещё находится под водой, также снялись Кристин Милиоти, Рензи Фелиз, Шохре Агдашлу, Майкл Келли, Кармен Эджого и Клэнси Браун. Сериал снят сценаристом/шоураннером Лорен ЛеФранк («Агенты Щ.И.Т.», «Чак»), хотя Мэтт Ривз входит в число продюсеров, а Крейг Зобель («Мейр из Исттауна») срежиссировал первые три эпизода.



Источник: скрин youtube.com







«Монстры: История братьев Менендес» / «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story»

Криминальная драма про братьев Менендес



Где/когда: Netflix — с 19 сентября. 18+



Если вы думаете, что Райан Мёрфи занимается только «Американскими историями», то ошибаетесь, у него много всяких разных антологий — например, для Netflix он снимает про «Монстров» — разных серийных маньяков или просто убийц. После успеха драмы про серийного убийцу Джеффри Дамера прошлой осенью, Мёрфи снял новый сезон «Монстрианы» — на этот раз про двух монстров сразу.

«Монстры» расскажут историю братьев Эрика и Лайла Менендес, которые в 1989 году в Беверли-Хиллз убили родителей с целью унаследовать многомиллионное состояние своего отца. Их дело вызвало огромный общественный резонанс, в том числе из-за стратегии, выбранной адвокатами братьев.

В ролях: Купер Кох, Александр Чавес, Хавьер Бардем и Хлоя Севиньи.



Источник: скрин youtube.com







«Гротеск» / «Grotesquerie»



Детективный хоррор от Райана Мёрфи



Где/когда: FX / Hulu — с 25 сентября. 18+



И раз уж Райан Мёрфи стал главным героем сентябрьского обзора, расскажем ещё об одном его новом телепроекте, на этот раз для родной американской кабельной телесети FX Networks.

В конце первого осеннего месяца стартует детективный хоррор «Гротеск». Сюжет строится вокруг следовательницы и монахини, которые расследуют серию жестоких преступлений. У детектива Лоис Трайон (лауреатка «Эмми» Ниси Нэш-Беттс) - предчувствие, что недавние преступления в местном коммьюнити имеют личный характер, будто кто-то насмехается над ней. Не имея никаких зацепок, она принимает помощь монахини сестры Меган (Микаэла Даймонд), чтобы вместе разобраться в происходящем. По мере того, как Лоис и Меган связывают улики воедино, они оказываются втянутыми в зловещую паутину, которая вызывает ещё больше вопросов.

Также в ролях: Кортни Б. Вэнс, Лесли Мэнвилл. И фан-факт для поклонников Тейлор Свифт — одну из ролей сыграл её бойфренд Трэвис Келси.



«Последний богатырь. Наследие»

Сериальная версия популярной кинофраншизы



Где/когда: START / Россия 1 — сентябрь. 6+



Ещё один неожиданный российский телепроект, релиз которого ожидается в сентябре 2024-го, — «Последний богатырь. Наследие». Сериал является продолжением трилогии фильмов «Последний богатырь». Действие происходит спустя двадцать лет.

Главному герою Ивану из Белогорья исполняется 50, и у него две дочери. Однако визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушает размеренную жизнь волшебников. Одной из дочерей приходится отправиться в Москву прошлого к ещё ничего не подозревающему молодому Ивану, чтобы спасти Белогорье и жизнь собственного отца.

В ролях: Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Владислав Ветров, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Никита Кологривый, Виктор Сухоруков, Александр Лыков и другие.



Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»