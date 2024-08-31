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    Обвиняемый в изнасиловании молодой медсестры на Большевиков арестован

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    Полицейские задержали предполагаемого насильника, напавшего на 21-летнюю медсестру на проспекте Большевиков в Петербурге. Ближайшие два месяца он проведёт в следственном изоляторе.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 31 августа в Невский районный суд с ходатайством следствия о заключении под стражу был доставлен Дмитрий Ларенок. Ему вменяют изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

    Обвинение фигуранту предъявлено. Его определили в СИЗО до 29 октября.

    Девушка стала жертвой насильника в собственной квартире, когда открыла дверь человеку, представившемуся оценщиком курьерских заказов. Ворвавшегося в квартиру мужчину она описала как немолодого, лысеющего и с гнилыми зубами.

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