Изнасилование медсестры на проспекте Большевиков стало уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования молодой медсестры в Невском районе Петербурга. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 30 августа. Ориентировки на злодея составлены, его поиском занимается полиция во всех районах города.

Ранее «Фонтанка» писала , что 21-летняя медицинская сестра из Петербурга стала жертвой насильника в собственной квартире на проспекте Большевиков. Немолодой лысеющий мужчина с плохими зубами убедил открыть дверь, представившись оценщиком курьерских заказов, после чего ворвался в жилище и надругался над девушкой.

После случившегося потерпевшая сразу же обратилась в полицию и в больницу. Факт изнасилования подтвержден в ходе медицинского осмотра.

