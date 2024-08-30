Изнасилование медсестры на проспекте Большевиков стало уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования молодой медсестры в Невском районе Петербурга. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 30 августа. Ориентировки на злодея составлены, его поиском занимается полиция во всех районах города.
Ранее «Фонтанка» писала, что 21-летняя медицинская сестра из Петербурга стала жертвой насильника в собственной квартире на проспекте Большевиков. Немолодой лысеющий мужчина с плохими зубами убедил открыть дверь, представившись оценщиком курьерских заказов, после чего ворвался в жилище и надругался над девушкой.
После случившегося потерпевшая сразу же обратилась в полицию и в больницу. Факт изнасилования подтвержден в ходе медицинского осмотра.
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