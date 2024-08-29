Лысеющий мужчина с гнилыми зубами изнасиловал медсестру в Петербурге, ворвавшись в квартиру

Медсестра из Петербурга стала жертвой нападения насильника у себя дома. Как стало известно «Фонтанке» 29 августа, преступник ворвался к девушке домой, прикинувшись работником курьерской службы.
Полиция приехала на проспект Большевиков накануне после звонка мужчины, который сообщил об изнасиловании своей знакомой. 21-летняя девушка на месте рассказала, что к ней домой пришел мужчина, представившийся оценщиком службы курьерских заказов. С применением силы он прошел в квартиру, где надругался над медсестрой.
Потерпевшая описала преступника как невысокого сорокалетнего мужчину среднего телосложения. На подбородке у него была седеющая щетина, на голове — седые волосы с проплешиной, во рту — гнилые зубы. Одет он был в черные спортивки и темную футболку с белой надписью.
Девушка после случившегося поспешила обратиться в больницу, где ее осмотрели врачи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.