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    Лысеющий мужчина с гнилыми зубами изнасиловал медсестру в Петербурге, ворвавшись в квартиру

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    Медсестра из Петербурга стала жертвой нападения насильника у себя дома. Как стало известно «Фонтанке» 29 августа, преступник ворвался к девушке домой, прикинувшись работником курьерской службы.

    Полиция приехала на проспект Большевиков накануне после звонка мужчины, который сообщил об изнасиловании своей знакомой. 21-летняя девушка на месте рассказала, что к ней домой пришел мужчина, представившийся оценщиком службы курьерских заказов. С применением силы он прошел в квартиру, где надругался над медсестрой.

    Потерпевшая описала преступника как невысокого сорокалетнего мужчину среднего телосложения. На подбородке у него была седеющая щетина, на голове — седые волосы с проплешиной, во рту — гнилые зубы. Одет он был в черные спортивки и темную футболку с белой надписью.

    Девушка после случившегося поспешила обратиться в больницу, где ее осмотрели врачи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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