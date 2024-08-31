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    В последний день лета гроза разыграла трагедию в Петербурге. Один человек погиб

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    2 комментария
    Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»
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    Лето из Петербурга ушло не в одиночку. Хотя ГУ МЧС накануне предупреждало, что без дождя с грозой не обойдется, — не все об этом узнали вовремя или не придали новости значения.

    Бабушкины приметы, что жара и духота — к грозе, в очередной раз себя оправдали. Стоило только синоптику рассказать о том, что в Петербурге температура подобралась к рекордной для этой даты отметке, как в прямом смысле слова стали сгущаться тучи. Что дело совсем неладно, стало понятно, когда на намыве Васильевского острова разыгралась песчаная буря.

    читатель «Фонтанки»

    В центре в это время продолжали наслаждаться приятным летним деньком, но уже скоро это поменялось. Среди первых удар на себе ощутили спортсмены — ветер с Финского залива опрокинул одну из яхт. Людей спасли.

    читатель «Фонтанки»

    В это же время по соседству в самом Приморском парке рухнуло дерево — да прямо на фудкорт на ресторанной аллее, придавив 48-летнего жителя Подпорожского района Ленобласти — этот момент попал на видео. Мужчину освобождали из-под ствола коллективными усилиями прохожих, он поступил в Покровскую больницу в состоянии клинической смерти с переломом шеи и вскоре скончался.

    «Фонтанка.ру»

    Деревья упали и в центре города: в Летнем саду шел семейный фестиваль «Открытый урок». Там, к счастью, обошлось без пострадавших, но двух исторических деревьев Петербург лишился, а школьникам пришлось попрощаться с каникулами быстрее, чем они рассчитывали: праздник пришлось прервать, а сад — закрыть.

    Не повезло и тем, кто пришел на праздник в Ленобласти: временный шатер в Рахьинском городском поселении, падая от ветра, задел ребенка — но тому госпитализация не потребовалась.

    читатель «Фонтанки»

    В Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1 сентября Петербургу обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +18...+20 градусов.

    Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»

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    Падение деревьев
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