В последний день лета гроза разыграла трагедию в Петербурге. Один человек погиб

Лето из Петербурга ушло не в одиночку. Хотя ГУ МЧС накануне предупреждало, что без дождя с грозой не обойдется, — не все об этом узнали вовремя или не придали новости значения.



Бабушкины приметы, что жара и духота — к грозе, в очередной раз себя оправдали. Стоило только синоптику рассказать о том, что в Петербурге температура подобралась к рекордной для этой даты отметке, как в прямом смысле слова стали сгущаться тучи. Что дело совсем неладно, стало понятно, когда на намыве Васильевского острова разыгралась песчаная буря.