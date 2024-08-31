В Летнем саду стихия прервала детский фестиваль, упали два исторических дерева

В Летнем саду сильный порыв ветра прервал семейный просветительский фестиваль «Открытый урок», который проводился с полудня 31 августа. Его программа была расписана до 18:00 и включала мастер-классы от ведущих российских музеев, а также концертные выступления — духового оркестра, фокусников, театра марионеток имени Е.С. Деммени и Клоун-мим-театра «МимИГРАнты» и многое другое. Однако почти на середине, примерно в 14:30, фестиваль пришлось прервать.
Сильный порыв ветра с хлынувшим дождем сломал два дерева и вынудил Русский музей остановить мероприятие и закрыть сад для посещения. В музее пояснили, что не были готовы к такому развитию событий, поскольку не получали предупреждений о предстоящем ухудшении погоды.
«Никто, к счастью, не пострадал в связи с падением деревьев, но сейчас будем проводить расследования, исследования, потому что это исторические деревья, которые стоят на учете у КГИОП как памятники живой природы, будут проводиться экспертизы», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Русского музея.
Ранее стало известно, что надвигавшаяся гроза перевернула яхту близ Приморского парка, а в самом парке мужчина пострадал в результате падения дерева и был увезен скорой помощью в тяжелом состоянии.
ГУ МЧС 30 августа сообщало о предстоящем ухудшении погоды в последний день лета.