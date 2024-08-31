Мужчина пострадал в результате падения дерева на Крестовском острове

Первую жертву непогоды увезли в больницу из парка в Петроградском районе Петербурга в субботу, 31 августа. Мужчина пострадал в результате падения дерева.



Информацию о пострадавшем «Фонтанке» подтвердили в комитете по благоустройству. Дерево рухнуло на Крестовском проспекте, 25, на территории Приморского парка Победы, на место вызвали спасателей и медиков.

По данным редакции, травмы получил 48-летний мужчина. По предварительной информации, бригада скорой увезла его в тяжёлом состоянии.

В комблаге уточнили, что сейчас в парке выясняют причины случившегося.

