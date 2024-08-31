Непогода набирает обороты. У Крестовского острова перевернулась яхта

Маломерное судно потерпело бедствие у Крестовского острова в Петербурге. На кадрах, которые прислал читатель «Фонтанки», видно, как из воды пытаются достать человека.

Как рассказал «Фонтанке» Виктор, 31 августа налетевший шквалистый ветер опрокинул яхту у Приморского парка Победы. Яхтсмены не справились с ним при повороте и оказались в воде.

Об усилении ветра накануне предупреждали в городском МЧС. В Приморском парке Победы перед этим произошёл ещё один несчастный случай — упавшее дерево травмировало отдыхающего. По предварительным данным «Фонтанки», мужчину увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

