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Происшествия Угодивший под рухнувшее дерево на Крестовском умер на руках у медиков

Угодивший под рухнувшее дерево на Крестовском умер на руках у медиков

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9 комментариев

Врачам не удалось спасти пострадавшего в Приморском парке Победы на Крестовском острове 31 августа. Упавшее дерево нанесло ему несовместимые с жизнью травмы.

По данным «Фонтанки», 48-летний пострадавший скончался в больнице. Бригада скорой увезла его с Крестовского проспекта, 25, в состоянии клинической смерти с переломом шеи.

Камера сняла, как кренилось и падало дерево на парковую аллею, где гуляли и отдыхали в зоне фудкорта. Проверку по факту случившегося начала прокуратура Петроградского района.

«Прокуратура района проверит исполнение законодательства в сфере благоустройства и надлежащего содержания зеленых насаждений. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.

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Комментарии
9
муматор
31 августа 2024, 20:25
"Прокуратура района проверит исполнение законодательства в сфере благоустройства и надлежащего содержания зеленых насаждений" - что, прям главу района посадят? Или опять стрелочника?
274195584
31 августа 2024, 20:18
Вот в каком состоянии город. Я уже 2 месяца просила и муниципалов и сайт Беглова в контакте убрать упавшие и надломленные деревья в Невском районе. И НИКТО ИЗ ЭТИХ БЕЗДЕЛЬНИКОВ-ЧИНОВНИКОВ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ.
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