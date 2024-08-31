Угодивший под рухнувшее дерево на Крестовском умер на руках у медиков

Врачам не удалось спасти пострадавшего в Приморском парке Победы на Крестовском острове 31 августа. Упавшее дерево нанесло ему несовместимые с жизнью травмы.



Источник: Прокуратура г. Санкт-Петербурга







По данным «Фонтанки», 48-летний пострадавший скончался в больнице. Бригада скорой увезла его с Крестовского проспекта, 25, в состоянии клинической смерти с переломом шеи.

Камера сняла, как кренилось и падало дерево на парковую аллею, где гуляли и отдыхали в зоне фудкорта. Проверку по факту случившегося начала прокуратура Петроградского района.

«Прокуратура района проверит исполнение законодательства в сфере благоустройства и надлежащего содержания зеленых насаждений. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.