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Рухнувшее дерево сломало шею посетителю фудкорта на Крестовском. Момент падения попал на видео

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29 комментариев

В состоянии клинической смерти увезли в больницу мужчину, которого придавило деревом на Крестовском острове в Петроградском районе Петербурга 31 августа.

На кадрах, которые оказались в распоряжении «Фонтанки», видно, как шатается и постепенно кренится дерево на Крестовском проспекте, 25. Корни не удержали ствол, и в третьем часу дня он рухнул на «ресторанную» аллею Приморского парка Победы.

Очевидцы бросились на помощь. Дерево, придавившее мужчину, поднимали общими усилиями.

По уточнённым данным, более чем серьёзные травмы получил 48-летний житель Подпорожского района Ленобласти. Его увезли в Покровскую больницу в состоянии клинической смерти, у мужчины сломана шея.

Ветер в Петербурге усилился во второй половине дня, который стал самым жарким за весь август. Его порывы перевернули яхту у Приморского парка Победы и прервали детский фестиваль в Летнем саду.

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Комментарии
29
Майор Пронин
31 августа 2024, 19:14
Жаль мужика.
Sobaka
31 августа 2024, 19:49
подскажите, а сколько распилят в этом году на так называемые "благоустройства" и "озеленения"?
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