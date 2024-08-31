Рухнувшее дерево сломало шею посетителю фудкорта на Крестовском. Момент падения попал на видео

В состоянии клинической смерти увезли в больницу мужчину, которого придавило деревом на Крестовском острове в Петроградском районе Петербурга 31 августа.
На кадрах, которые оказались в распоряжении «Фонтанки», видно, как шатается и постепенно кренится дерево на Крестовском проспекте, 25. Корни не удержали ствол, и в третьем часу дня он рухнул на «ресторанную» аллею Приморского парка Победы.
Очевидцы бросились на помощь. Дерево, придавившее мужчину, поднимали общими усилиями.
По уточнённым данным, более чем серьёзные травмы получил 48-летний житель Подпорожского района Ленобласти. Его увезли в Покровскую больницу в состоянии клинической смерти, у мужчины сломана шея.
Ветер в Петербурге усилился во второй половине дня, который стал самым жарким за весь август. Его порывы перевернули яхту у Приморского парка Победы и прервали детский фестиваль в Летнем саду.
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