Рухнувшее дерево сломало шею посетителю фудкорта на Крестовском. Момент падения попал на видео

В состоянии клинической смерти увезли в больницу мужчину, которого придавило деревом на Крестовском острове в Петроградском районе Петербурга 31 августа.

На кадрах, которые оказались в распоряжении «Фонтанки», видно, как шатается и постепенно кренится дерево на Крестовском проспекте, 25. Корни не удержали ствол, и в третьем часу дня он рухнул на «ресторанную» аллею Приморского парка Победы.

