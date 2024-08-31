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Общество Буря из песка накрыла намыв Васильевского острова. Посмотрите, как это выглядит

Буря из песка накрыла намыв Васильевского острова. Посмотрите, как это выглядит

10 899
13 комментариев

Пыльную бурю запечатлели из окон жители намывных территорий Васильевского острова днем в субботу, 31 августа. Она началась в момент, когда небо заволокло тучами.

Синоптики рассказали о сложной погоде в последний день лета. Сегодня тепло должно смениться дождями, которые местам ожидаются ливневого характера с грозами. Во всем виноват западный холодный фронт.

В прошлый раз пыльная буря была замечена на намыве Васильевского острова в конце июня.

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Васильевский остров Намывные территории Буря
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Комментарии
13
281872757
31 августа 2024, 15:41
Как в Дубае прям
pgrad
31 августа 2024, 16:19
Тот, кто "намыл" бабла в кармане, в таком кошмаре не живёт!
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