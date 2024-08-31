Буря из песка накрыла намыв Васильевского острова. Посмотрите, как это выглядит

Пыльную бурю запечатлели из окон жители намывных территорий Васильевского острова днем в субботу, 31 августа. Она началась в момент, когда небо заволокло тучами.

Источник: Предоставлено «Фонтанке»

Источник: Предоставлено «Фонтанке»

Синоптики рассказали о сложной погоде в последний день лета. Сегодня тепло должно смениться дождями, которые местам ожидаются ливневого характера с грозами. Во всем виноват западный холодный фронт.



В прошлый раз пыльная буря была замечена на намыве Васильевского острова в конце июня.