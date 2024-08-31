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    Грозовые дожди собьют летнее тепло. Синоптик рассказал о сложной погоде в последний день лета

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    В Санкт-Петербурге в субботу, 31 августа, грозовые дожди собьют летнее тепло. С запада к городу приближается холодный атмосферный фронт. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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    Холодный фронт постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня отметится кратковременными дождями, которые местами ожидаются ливневого характера с грозами.

    Однако все равно ожидается жара. «До подхода фронтального раздела воздух успеет хорошо прогреться», — пишет Леус.

    Температура воздуха в Петербурге +26…+28 градусов тепла. Ветер задует южный, с переходом на северо-западный. Около 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

    «В воскресенье кратковременные дожди и +19…+21 градус», — дал синоптик предварительный прогноз на завтра.

    Накануне МЧС Петербурга предупреждал о сложной погоде в последний день лета.

    Фото: Михаил Леус

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    Комментарии 6

    Guddd-Head31 Авг 2024 в 11:35
    Даёшь +30!
    +2−0
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