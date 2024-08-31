Праздничный шатёр сдуло на ребёнка в Ленобласти

Не только в Петербурге окружающую среду проверяет на прочность ветер. Во Всеволожском районе не выстоял шатёр, установленный к празднику в Рахьинском городском поселении.

Как сообщил «Фонтанке» читатель, 31 августа из-за ветра опрокинулся один из шатров, установленных у Дома культуры на Октябрьском шоссе в Рахье. В субботу там расписана праздничная программа ко Дню городского поселения. В афишах ярмарка ремесленников, детская программа, мастер-класс по кубинским танцам, концерт.

По данным редакции, госпитализация не потребовалась. В экстренных службах уточнили, что упавшая конструкция задела ребёнка по спине. Медики осмотрели его на месте. Обошлось без серьёзных травм, и самочувствие позволило ему вернуться на фестиваль.

