Праздничный шатёр сдуло на ребёнка в Ленобласти

Не только в Петербурге окружающую среду проверяет на прочность ветер. Во Всеволожском районе не выстоял шатёр, установленный к празднику в Рахьинском городском поселении.
Как сообщил «Фонтанке» читатель, 31 августа из-за ветра опрокинулся один из шатров, установленных у Дома культуры на Октябрьском шоссе в Рахье. В субботу там расписана праздничная программа ко Дню городского поселения. В афишах ярмарка ремесленников, детская программа, мастер-класс по кубинским танцам, концерт.
Очевидец рассказал, что шатёр повредил голову ребёнка. Пострадавшего забрали медики.
По данным редакции, госпитализация не потребовалась. В экстренных службах уточнили, что упавшая конструкция задела ребёнка по спине. Медики осмотрели его на месте. Обошлось без серьёзных травм, и самочувствие позволило ему вернуться на фестиваль.
Обновлено в 20:17.
Другой собеседник в экстренных службах сообщил, что падение шатра и падение ребёнка — не связанные друг с другом происшествия. Все обстоятельства выясняет прокуратура Ленобласти.
В Петербурге ветер поднимает песчаную бурю и валит деревья. Более чем серьёзные травмы получил гуляющий в Приморском парке Победы.
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