Лето не сдаётся. В Петербурге рекордное тепло, но это ненадолго

Последний летний день выдался в Петербурге не просто погожим, а самым жарким за весь период наблюдений. Но желающим погулять лучше выходить из дома с зонтиками и в резиновых сапогах — линия ливней близко.
Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, 31 августа в городе на Неве зафиксировано 28,5 градуса тепла. Температура перекрыла вчерашние показатели, что сделало последний день лета самым жарким днём в этом месяце.
Кроме того, установлен новый абсолютный максимум дневной температуры для 31 августа.
Не исключено, что самой высокой в этом месяце окажется и среднесуточная температура. К этому располагают самая теплая ночь и самый жаркий день.
«Точное значение узнаем только вечером, тут уж будет влиять на температуру понижение её в дожде, — пишет синоптик в своём телеграм-канале. — Атмосферный фронт с дождями только дошёл из Эстонии до границы Ленинградской области, а перед ним линия ливней и гроз уже приблизилась к западу Санкт-Петербурга и скоро дойдет до центра города».
Осень начнётся в Петербурге с заметно более прохладной погоды. По данным Северо-Западного УГМС, в ночь на 1 сентября пройдут кратковременные дожди. Днём существенных осадков не ждут, столбик термометра едва ли покажет выше 20 градусов.
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