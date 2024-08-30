Жаркая погода в Петербурге закончится 1 сентября. Подробный прогноз на выходные

Сегодня антициклон ещё сохранит в Петербурге солнечную, сухую и очень тёплую погоду. В субботу в тёплом секторе приближающегося североатлантического циклона станет ещё жарче, однако ближе к вечеру местами прошумят грозовые дожди — предвестники холодного фронта. В ночь на воскресенье регион пересечёт холодный атмосферный фронт, и уже днём, в тылу циклона, станет заметно холоднее, рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра « ФОБОС » Михаил Леус.

Сегодня , в пятницу , переменная облачность, без осадков. Днём +25…+27 °С. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу облачно с прояснениями, ближе к вечеру кратковременные дожди, грозы. Ночью +18…+20 °С, днём +26…+28 °С. Ветер южный, 5–10 м/с, днём порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +12…+14 °С, днём +18…+20 °С. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, в понедельник, когда в России пройдут школьные линейки, на погоду сохранит влияние тыловая часть циклона. В Петербурге местами вновь пройдут кратковременные дожди. Ночь будет прохладной — +11…+13 °С, а днём поступление холодного воздуха ослабеет и температура подрастёт до +22…+24 °С.