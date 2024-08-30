Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+20°

ясная погода, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

ю-в.

 769мм 67%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,45
EUR 101,77
Центробанк о будущем
Куда пойти на выходных
Что показывают на «Ночи света»
Юрист о деле Дурова
Новые школы вместо старых
Что там на Мальдивах
Станция «Горный институт»
Рейтинги «Фонтанки»
Город Жаркая погода в Петербурге закончится 1 сентября. Подробный прогноз на выходные

Жаркая погода в Петербурге закончится 1 сентября. Подробный прогноз на выходные

5 052
2 комментария

Сегодня антициклон ещё сохранит в Петербурге солнечную, сухую и очень тёплую погоду. В субботу в тёплом секторе приближающегося североатлантического циклона станет ещё жарче, однако ближе к вечеру местами прошумят грозовые дожди — предвестники холодного фронта. В ночь на воскресенье регион пересечёт холодный атмосферный фронт, и уже днём, в тылу циклона, станет заметно холоднее, рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в пятницу, переменная облачность, без осадков. Днём +25…+27 °С. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу облачно с прояснениями, ближе к вечеру кратковременные дожди, грозы. Ночью +18…+20 °С, днём +26…+28 °С. Ветер южный, 5–10 м/с, днём порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +12…+14 °С, днём +18…+20 °С. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, в понедельник, когда в России пройдут школьные линейки, на погоду сохранит влияние тыловая часть циклона. В Петербурге местами вновь пройдут кратковременные дожди. Ночь будет прохладной — +11…+13 °С, а днём поступление холодного воздуха ослабеет и температура подрастёт до +22…+24 °С.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Погода Михаил Леус Центр Фобос Прогноз погоды Погода в Петербурге
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
NSE
30 августа 2024, 11:03
А когда была жаркая погода то? В последние недели +22-+24 градуса максимум.
266065285
30 августа 2024, 10:52
закончится термоядерное пекло и останется просто очень жаркая
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство второй очереди ЖК «Счастье в Кольцово»
30 августа, 11:40
Новости компании
В стиле джаза и барокко. В Петербург приедет «Театр Терезы Дуровой»
30 августа, 11:00
Новости компании
Купить новую квартиру в «Образцовых кварталах» теперь можно одновременно с продажей старой недвижимости
29 августа, 18:00
ТОП 5
Новости компании
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство второй очереди ЖК «Счастье в Кольцово»
30 августа, 11:40
Купить новую квартиру в «Образцовых кварталах» теперь можно одновременно с продажей старой недвижимости
29 августа, 18:00
Два корпуса ЖК Univer City в Пушкинском районе сданы раньше срока
29 августа, 17:05
МегаФон обнулит интернет в метро Москвы и Петербурга
29 августа, 16:45
Все нюансы налоговой реформы-2025 удобно изучить в системе ГАРАНТ
29 августа, 15:55
Setl Group выплатил 5-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
29 августа, 15:35
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
Дом для вашей машины в проектах ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
28 августа, 16:30
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30
Большой форум для МСП в Санкт-Петербурге: все детали за неделю до события
28 августа, 12:39
Скидка 15%* на все квартиры в строящихся домах от «Группы ЛСР»
28 августа, 10:38
Пришёл, увидел и купил! Студия — возможность стать собственником недвижимости при ограниченном бюджете
27 августа, 18:00