На линейку с цветами и зонтами. Какая погода будет 1 и 2 сентября в Петербурге

В понедельник, 2 сентября, когда по всей России пройдут школьные линейки, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, температура утром поднимется не выше 16 градусов . Об этом 29 августа рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Последние дни календарного лета радуют жителей Петербурга довольно тёплой погодой, в пятницу, в зоне антициклона, воздух и вовсе прогреется до +25…+27 °С , что по климату соответствует самой макушке лета, середине июля. В субботу будет чуть прохладнее, но всего на градус-другой, и после полудня местами прошумят дожди — так проявится приближающийся североатлантический циклон, пик влияния которого придётся на День знаний — в первый день календарной осени на фоне дождей и порывистого ветра дневная температура, скорее всего, не превысит 20-градусную отметку.

Ну а в понедельник, в день начала учебного года и школьных линеек, Петербург окажется в тыловой части уже упомянутого циклона, центр которого расположится над югом Финляндии. В такой ситуации в городе на Неве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. В ночь на 2 сентября температура опустится до + 10…+12 °С , утром, в период школьных линеек (8–9 утра) ожидается +14…+16 °С , а после полудня температура подрастёт до +20…+22 °С — такие значения вполне укладываются в рамки климатической нормы.

«Тем не менее зонты, а может быть и курточки, будут неотъемлемым атрибутом этого дня», — уточнил синоптик Михаил Леус.

В прошлом году 1 сентября также прошли дожди и было немногим теплее — дневной максимум составил +23 °С . В 2024 году День знаний выпал на воскресенье, так что школам Петербурга рекомендовано начать учебный год со второго числа. Как писала «Фонтанка», в этом году за парты впервые сядут более 60 тысяч первоклассников.

