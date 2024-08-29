На линейку с цветами и зонтами. Какая погода будет 1 и 2 сентября в Петербурге

В понедельник, 2 сентября, когда по всей России пройдут школьные линейки, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, температура утром поднимется не выше
Последние дни календарного лета радуют жителей Петербурга довольно тёплой погодой, в пятницу, в зоне антициклона, воздух и вовсе прогреется до
Ну а в понедельник, в день начала учебного года и школьных линеек, Петербург окажется в тыловой части уже упомянутого циклона, центр которого расположится над югом Финляндии. В такой ситуации в городе на Неве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. В ночь на
«Тем не менее зонты, а может быть и курточки, будут неотъемлемым атрибутом этого дня»,
— уточнил синоптик Михаил Леус.
В прошлом году 1 сентября также прошли дожди и было немногим теплее — дневной максимум составил