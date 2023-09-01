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    Очень тёплый День знаний в Петербурге. В выходные погода будет более осенней

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    2 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Несмотря на возможность осадков, погода в Петербурге в первый день сентября не совсем осенняя. Сегодня в городе необычно тепло.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 сентября ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 16–18 градусов, днем составит 21–23 градуса.

    «Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует холодный атмосферный фронт. Он пересечёт регион с запада на восток, вызывая на своём пути уплотнение облаков, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    По данным «Яндекс.Погоды», сегодняшний день может стать самым тёплым 1 сентября за 15 лет. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в первые день осени в городе чаще всего бывает пасмурно, от 9 до 20 градусов в течение суток. Так что сегодня повышенная температура и днём, и ночью. Самое холодное 1 сентября выдалось в 1980 году, плюс 2 днём. А самое тёплое — в 1963 году, плюс 27 градусов.

    В выходные гроз уже быть не должно, только кратковременные дожди местами. Температура будет понижаться. Завтра — 20–22 градуса, а в воскресенье — 19–21 градус.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Гость01 Сен 2023 в 09:20
    Свежо.
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