Очень тёплый День знаний в Петербурге. В выходные погода будет более осенней

Несмотря на возможность осадков, погода в Петербурге в первый день сентября не совсем осенняя. Сегодня в городе необычно тепло.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 сентября ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 16–18 градусов, днем составит 21–23 градуса.

