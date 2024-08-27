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    Стало известно, сколько первоклассников пойдет в этом году в школы Петербурга

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    Чуть меньше недели остается до начала нового 2024/25 учебного года. В этом году за парты впервые сядут более 60 тысяч первоклассников, об этом 27 августа рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по образованию Петербурга.

    Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»
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    Точное число будет известно после 5 сентября, когда официально закончится прием заявлений. Судя по тенденции последних десяти лет, каждое 1 Сентября в школы Петербурга приходит все больше первоклашек, чем годом ранее. Весной этого года председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская говорила о том, что в новом учебном году школы готовы принять 69 тысяч первоклассников. В 2023 году первый раз в школу пошли 68 тысяч учеников.

    При этом статистика Минпросвещения показывает, что в прошлом году в первый класс пошли 65 848 юных петербуржцев, из них 2282 школьника попали в классы для ребят со сложностями со здоровьем.

    В этом году 1 Сентября выпадает на воскресенье, так что торжественные линейки рекомендовано проводить второго числа. Традиционно первоклассникам разбавят самую длинную, третью, четверть в учебном году дополнительными каникулами с 17 по 24 февраля.

    Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»

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