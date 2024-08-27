Стало известно, сколько первоклассников пойдет в этом году в школы Петербурга

Чуть меньше недели остается до начала нового 2024/25 учебного года. В этом году за парты впервые сядут более
Точное число будет известно после 5 сентября, когда официально закончится прием заявлений. Судя по тенденции последних десяти лет, каждое
При этом статистика Минпросвещения показывает, что в прошлом году в первый класс пошли
В этом году 1 Сентября выпадает на воскресенье, так что торжественные линейки рекомендовано проводить второго числа. Традиционно первоклассникам разбавят самую длинную, третью, четверть в учебном году дополнительными каникулами