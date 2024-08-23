    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 14

    3 м/с, южн

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.29eur101.62

    Министерство просвещения представило график школьных каникул на 2024/25 учебный год

    2445
    обсудить

    Министерство просвещения России представило новый график школьных каникул на грядущий учебный год.

    Осенние каникулы будут длиться 8 дней (с 28 октября по 4 ноября 2024 года), зимние — 14 дней (с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года), а весной школьники будут отдыхать 8 дней (с 24 по 31 марта 2025 года).

    Кроме того, днём отдыха станет 1 сентября 2024 года, которое выпадет на воскресенье. Торжественные линейки рекомендовано проводить 2 сентября.

    Дополнительные каникулы для первоклассников предусмотрены с 17 по 24 февраля 2025 года. Закончится учебный год 24 мая для обучающихся по шестидневной учебной неделе и 23 мая для тех, у кого пятидневка.

    Ранее Минтруд рассказал о том, сколько выходных дней подряд россияне смогут отдыхать в 2025 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МинпросвещенияКаникулы в школеУчебный год
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close