Министерство просвещения представило график школьных каникул на 2024/25 учебный год

Министерство просвещения России представило новый график школьных каникул на грядущий учебный год.



Осенние каникулы будут длиться 8 дней (с 28 октября по 4 ноября 2024 года), зимние — 14 дней (с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года), а весной школьники будут отдыхать 8 дней (с 24 по 31 марта 2025 года).



Кроме того, днём отдыха станет 1 сентября 2024 года, которое выпадет на воскресенье. Торжественные линейки рекомендовано проводить 2 сентября.



Дополнительные каникулы для первоклассников предусмотрены с 17 по 24 февраля 2025 года. Закончится учебный год 24 мая для обучающихся по шестидневной учебной неделе и 23 мая для тех, у кого пятидневка.