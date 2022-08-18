Нас такому не учили. Куда девать 2,5 тысячи «лишних» учительниц

2022 год и следующий станут последними, когда число первоклассников в школах Петербурга будет расти. Этот рост наблюдался последние лет десять и был обусловлен циклическим беби-бумом 2010-х годов.

Особых заслуг властей в этом явлении не было, просто на демографическую арену вышли представители многочисленного поколения предыдущего беби-бума — 1980-х. Которых рожали также многочисленные послевоенные беби-бумеры 1950-х. Короче, демография, статистика, цикличность — вот и все.



Одним из следствий недавно наблюдавшегося, а теперь сникшего роста рождаемости в Петербурге стала огромная проблема с устройством ребенка в школу. Переполненные классы, давка и коварство в очередях на запись в первый класс (разумеется, теперь электронная давка и электронное же коварство), направления в школу в другом конце района… Сколько новых классов ни открой, на следующий год надо еще больше будет. Вот в следующем году чиновникам опять придется увеличивать количество классов больше, чем на 2 тысячи дополнительных детей к этому году. То есть, под 100 новых классов.



И вот в 2024 году впервые получится ситуация, когда число первых классов окажется меньше, чем год назад. И на горизонте маячат новые проблемы: нехватка детей в школах, лишние кабинеты, лишние учителя. И это будет надолго — год к году детей будет все меньше и меньше на протяжении как минимум лет 15.

Сокращение числа детей в 2024 году будет весьма существенным. Сразу минус 5 тысяч — 200 полных классов по сравнению с предыдущим набором.

Но проблема случится не в 2024 году, когда в школы придут дети 2017 года рождения, которых только в Петербурге родилось 67 тысяч. Ведь их будут брать учительницы начальных классов, которые выпустят четвертые классы — детей 2013 года. Тогда их родилось 65 тысяч. То есть, число учительниц, как и в прежние годы, опять будет меньше, чем детей. И придется вновь набирать педагогов.



А вот в 2025 году придут дети 2018 года рождения — их будет всего 64,5 тысяч. А встречать их будут учителя, выпустившие четвертые классы 2014 года рождения — 67,8 тысяч. Разница — 3,3 тысячи. Условные 130 классов лишних. И да, условные 130 лишних учительниц.

В 2025 году их еще можно будет не увольнять — просто брать поменьше детей в классы. А вот в 2026 году разница будет уже очень мощная — 59,7 против 71,4 — недобор 11,5 тысяч детей. Без работы могут остаться под 500 педагогов.

Ну и самый адский трэш будет в 2027 году. Тогда в школы пойдут дети 2020 года рождения. Их было всего 55 тысяч. А из четвертых классов выпустится рекордное количество детей — 73,5 тысяч. То есть, придет на 18 тысяч детей меньше. К прошлогодним прибавится еще около 700 «ненужных» учительниц начальной школы.



А в 2028 году разница будет еще 13,7 тысяч детей. Итого с 2025 по 2028 году в городе получится под 2,5 тысячи учительниц начальных классов, на которых не хватит детей. Около 2500 пустых кабинетов в школах.

В какой-то мере нехватка «своих» детей будет компенсирована притоком мигрантов. Не обязательно из числа тех, кто плохо говорит по-русски. Петербург всегда был магнитом для деятельных и активных провинциалов. Так будет и впредь, но за последние пару лет мотивации для мигрантов становилось все меньше, и на статистической кривой мы видим наоборот, что многие как раз разъезжаются по домам. Так что особо сильно поправить ситуацию те, кто приезжают в наш город с детьми, не сможет. И нас в любом случае ждет первоклассный апокалипсис.



Встанет вопрос о целесообразности героического строительства последних лет за счет строителей (читай — покупателей квартир) огромных школ. Выпускники РГПУ Герцена больше не будут гарантированно трудоустроены сразу по получении диплома. А вот процесс слияния школ, который идет последние несколько лет, станет отчетливо осмысленным.

Скорее всего, эффект от сокращения числа детей в городе будет ощущаться неравномерно: в районах массового нового строительства, где сейчас селятся молодожены и приезжие — школьников все еще будет хватать. А в центре — будет все очень грустно. Возможно, не за горами закрытие каких-то школ и превращение их в представительские офисы — как это случилось на Арсенальной набережной до начала беби-бума.



Конечно, никто учителей не будет выгонять на улицу. Ведь в старших классах все еще будут оравы беби-бумеров, которым надо преподавать химию, алгебру и пр. Но чтобы сохранить работу, надо будет переквалифицироваться из универсального учителя начального образования в предметника. Курсы переподготовки чиновники от образования могут начать организовывать уже сейчас.



Предыдущая демографическая яма длилась примерно с 1990 до 2006 года. Нынешняя началась в 2017-м, и нет оснований полагать, что рост рождения новых петербуржцев начнется раньше 2030-х гг.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»