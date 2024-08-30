Ловите последнюю летнюю жару. В Ленобласти — до 28 градусов

Предпоследний день лета выдался в Петербурге погожим. А вот последний будет с характером.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
Сегодня регион будет ощущать влияние северо-западной периферии обширного антициклона. Температурный фон повысится и окажется на
В субботу, 31 августа, по данным СЗ УГМС, ночью переменная облачность, без осадков. А днем облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами грозы, ливни. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура составит 2