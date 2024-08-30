Ловите последнюю летнюю жару. В Ленобласти — до 28 градусов

Предпоследний день лета выдался в Петербурге погожим. А вот последний будет с характером.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 августа в городе небольшая облачность, без осадков, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 24–26 градусов.

