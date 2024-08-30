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    Ловите последнюю летнюю жару. В Ленобласти — до 28 градусов

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    озеро Спасс-Которское в Лужском районе
    озеро Спасс-Которское в Лужском районеФото: читательница «Фонтанки» Юлия Кудряшова
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    Предпоследний день лета выдался в Петербурге погожим. А вот последний будет с характером.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 августа в городе небольшая облачность, без осадков, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 24–26 градусов.

    Сегодня регион будет ощущать влияние северо-западной периферии обширного антициклона. Температурный фон повысится и окажется на 5–6 градусов выше климатической нормы, в Ленинградской области — местами до 28 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В субботу, 31 августа, по данным СЗ УГМС, ночью переменная облачность, без осадков. А днем облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами грозы, ливни. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура составит 23–25 градусов. В воскресенье, 1 сентября, прохладнее — 18–20 градусов, кратковременные дожди.

    озеро Спасс-Которское в Лужском районе
    озеро Спасс-Которское в Лужском районеФото: читательница «Фонтанки» Юлия Кудряшова

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